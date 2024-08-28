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Стало известно, сколько медалей обещали привезти казахстанские боксеры с Олимпиады-2024

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Ермек Маржикпаев
Ермек Маржикпаев. Фото: instagram.com/ermek_marzhyqpaev

Министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев назвал выступление казахстанских боксеров на Олимпиаде в Париже "не самым лучшим", передает NUR.KZ.

На сайте Министерства туризма и спорта РК сообщили, что в Астане прошло заседание коллегии, посвященной итогам выступления сборной Казахстана на Олимпиаде в Париже.

Во время заседания министр Ермек Маржикпаев напомнил, что мужская сборная по боксу была представлена во всех весовых категориях.

"Согласно принятым обязательствам они обещали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Фактически команда выиграла всего 1 серебро. Уже вторые игры подряд спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали", - сказал Маржикпаев.

Он напомнил, что казахстанские боксеры выступают на Играх с 1996 года. Всего в них приняли участие 61 спортсменов, которые завоевали 22 медали: 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

"Национальная сборная по боксу показала не самый лучший результат на этой Олимпиаде", - сказал министр.

Также Маржикпаев остановился на выступлении сборной по легкой атлетике, которая имела 8 лицензий. Сборная обещала 1 серебряную медаль, фактически лучший результат спортсменов - 9 место.

Начиная с 2000 года, за исключением игр в Токио, атлеты стабильно занимали призовые места. Всего приняли участие 87 спортсменов, которые завоевали 5 медалей: 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовых. При этом 3 из 5 медалей принадлежат одной спортсменке - Ольге Рыпаковой.

"Мы ожидали хороших результатов от команды по лёгкой атлетике, но наши надежды не оправдались",- сказал министр.

Напомним, что чемпион мира по боксу Нурбек Оралбай стал серебряным призером Олимпиады-2024 и принес сборной Казахстана седьмую медаль турнира.В финале весовой категории до 80 килограммов 24-летний спортсмен встретился с украинцем Александром Хижняком - серебряным призером Олимпиады-2020 и чемпионом мира.

Среди женщин на пьедестал попала Назым Кызайбай, которая взяла бронзу в весовой категории до 50 килограммов.

Накануне президент Касым-Жомарт Токаев встретился с призерами ХХХІІІ летних Олимпийских игр. Он отметил, что необходимо создать максимально благоприятные условия для привлечения высококвалифицированных специалистов в сферу спорта и призвал отказаться от практики натурализации иностранных спортсменов.

Добавим, что Казахстан занял 43-е место в общекомандном зачете Олимпиады-2024., завоевав 1 золотую, 3 серебряные, 3 бронзовые медали.

Позже в Минспорта признали, что казахстанские спортсмены "могли добиться большего". Отмечается, что на Олимпиаде в Париже 78 атлетов сборной Казахстана соревновались в 25 видах спорта. Из них 54 спортсмена впервые приняли участие в Олимпиаде.

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Олимпиада 2024
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2154342-stalo-izvestno-skolko-medaley-obeshchali-privezti-kazahstanskie-boksery-s-olimpiady-2024/

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