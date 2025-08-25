jitsu gif
    Семья Шерзата Болата получит новое жилье

    Опубликовано:

    Строительство дома
    Строительство дома. Кадр из видео: instagram.com/meir_halyq_zangeri

    Адвокат потерпевшей стороны Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram сообщил, что семья погибшего 16-летнего Шерзата Болата получит новое жилье, передает NUR.KZ.

    Сейчас для семьи Шерзата Болата строят новый дом при поддержке спонсора и под контролем акимата. Планируется, что жилье будет готово к октябрю.

    "Акимат Алматинской области пообещал полностью проконтролировать строительство, оформить все документы и довести дело до конца", - заявил Мейрман Шекеев.

    Он добавил, что в доме еще многого не хватает: газовой плиты, штор и т.д. Поэтому семья не откажется от помощи общественности.

    Напомним, убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. Через несколько дней полностью сгорел дом семьи мальчика.

    В ДП сообщили, что по факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Также в полиции уточнили, что после похорон Шерзата Болата семья проживала у родственников в другом доме.

    Позже в акимате региона сообщили, что родителям подростка была предложена помощь людей, доброжелателей, которые хотели построить дом. Они ждали одобрения самих хозяев. Также семье предложили предоставить временное жилье, но родные погибшего подростка сказали, что будут жить вместе с родителями в их доме.

    В июне этого года министр внутренних дел Ержан Саденов пояснил, что дело о поджоге дома находится в производстве спецпрокурора, еще идут следственные мероприятия.

    Убийство Шерзата Болата
