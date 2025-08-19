Судья по делу о покушении на Руслана Берденова показал язык (видео)

Необычное поведение судьи Абинура Карабаева во время рассмотрения дела о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова сняла журналист - он показал язык, передает NUR.KZ.

Видео журналист Ботагоз Омарова опубликовала на своей странице в Facebook.

"В моей журналисткой практике всякое, конечно, бывало, но чтобы судья показал язык - впервые", - отметила сотрудница СМИ.

По ее словам, накануне на судебном процессе по делу о покушении на замакима Шымкента Руслана Берденова председательствующий судья Абинур Карабаев неожиданно показал ей язык.

"Я, мягко сказать, подудивилась. И на всякий случай решила с вами поделиться этим видео-моментом. Что случилось с Карабаевым? Чем вызван этот жест? Все ли хорошо у него? Не знаю… волнуюсь за него", - отметила Ботагоз Омарова.

Она добавила, что демонстрация языка в Тибете означает приветствие.

Напомним, в Шымкенте к завершению близится рассмотрение уголовного дела о покушении на заместителя акима города Руслана Берденова, которое произошло в апреле текущего года.

На скамье подсудимых оказался экс-руководитель ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Ернар Жиембай. По одной из версий, преступление могло произойти из-за его увольнения.

На главном судебном разбирательстве подсудимый сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Вчера в суде в режиме онлайн по видеосвязи свои показания дал потерпевший. Прокурор потребовал назначить Ернару Жиембаю 11 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности.

