Ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ предложили в Казахстане

Депутат мажилиса Едил Жанбыршин предложил не ограничиваться запретами за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, но и ввести за это уголовную ответственность, сообщает 31 канал.

Центр социальных и политических исследований "Стратегия" рассказал о результатах проведенного им опроса. Выяснилось, что более 80% опрошенных казахстанцев выступают за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ. При этом, по данным мониторинга, половина респондентов видит в этом опасность для молодежи.

Кроме того, некоторые общественники просят ввести заградительный закон, ссылаясь на научное обоснование.

"Я выступаю не против ЛГБТ. Я выступаю за то, чтобы были дополнительные изменения в законе, которые касаются именно подростков, детей. Потому что взрослых уже не заменить психологически, а детей можно воспитать в правильном направлении",- заявил общественник Усен Сулеймен.

Сообщается, что на специальной встрече были предложены конкретные меры, от введения возрастных фильтров и ответственности за нарушения, до поддержки контента о традиционных ценностях и здоровом образе жизни. Теперь инициатива движется к законодательному оформлению.

"Нельзя ограничиваться только запретом. Если этот запрет нарушается и пропаганда ЛГБТ продолжается в социальных сетях, в СМИ или косвенно, я считаю, необходимо рассматривать не только административную, но и уголовную ответственность", - заявил депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

Напомним, несколько месяцев назад верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выступил с заявлением касательно ЛГБТ в Казахстане, назвав это "бесстыдством" и "большим грехом".

Напомним, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

В июне 2024 года петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

Позже в Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

В ходе рассмотрения петиции было принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений.

В ноябре прошлого года глава правительства Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос заявил, что в Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. По его словам, изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. А в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.

А в начале этого года депутат призвал правительство Казахстана запретить пропаганду ЛГБТ - аргументировал он это тем, что в США на днях признали лишь два гендера.

Позже жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Также недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на IV заседании Национального курултая высказался о глобальных изменениях в мире, где также выступил в поддержку политики Трампа касательно ЛГБТ-движения.

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