Ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ предложили в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Ввести уголовную ответственность за пропаганду ЛГБТ предложили в Казахстане

    Опубликовано:

    Флаг ЛГБТ
    Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: Marc Bruxelle / EyeEm / Getty Images

    Депутат мажилиса Едил Жанбыршин предложил не ограничиваться запретами за пропаганду ЛГБТ в Казахстане, но и ввести за это уголовную ответственность, сообщает 31 канал.

    Центр социальных и политических исследований "Стратегия" рассказал о результатах проведенного им опроса. Выяснилось, что более 80% опрошенных казахстанцев выступают за законодательный запрет пропаганды ЛГБТ. При этом, по данным мониторинга, половина респондентов видит в этом опасность для молодежи.

    Кроме того, некоторые общественники просят ввести заградительный закон, ссылаясь на научное обоснование.

    "Я выступаю не против ЛГБТ. Я выступаю за то, чтобы были дополнительные изменения в законе, которые касаются именно подростков, детей. Потому что взрослых уже не заменить психологически, а детей можно воспитать в правильном направлении",- заявил общественник Усен Сулеймен.

    Сообщается, что на специальной встрече были предложены конкретные меры, от введения возрастных фильтров и ответственности за нарушения, до поддержки контента о традиционных ценностях и здоровом образе жизни. Теперь инициатива движется к законодательному оформлению.

    "Нельзя ограничиваться только запретом. Если этот запрет нарушается и пропаганда ЛГБТ продолжается в социальных сетях, в СМИ или косвенно, я считаю, необходимо рассматривать не только административную, но и уголовную ответственность", - заявил депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

    Напомним, несколько месяцев назад верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выступил с заявлением касательно ЛГБТ в Казахстане, назвав это "бесстыдством" и "большим грехом".

    Напомним, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

    В июне 2024 года петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

    Позже в Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

    В ходе рассмотрения петиции было принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений.

    В ноябре прошлого года глава правительства Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос заявил, что в Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. По его словам, изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. А в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.

    А в начале этого года депутат призвал правительство Казахстана запретить пропаганду ЛГБТ - аргументировал он это тем, что в США на днях признали лишь два гендера.

    Позже жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

    Также недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на IV заседании Национального курултая высказался о глобальных изменениях в мире, где также выступил в поддержку политики Трампа касательно ЛГБТ-движения.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.