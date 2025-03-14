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"Многим странам десятилетиями навязывали ЛГБТ": Токаев поддержал политику Трампа

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на IV заседании Национального курултая высказался о глобальных изменениях в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Все мы стали свидетелями и даже участниками масштабной трансформации мира. Его эволюция очевидна. Появились новые смыслы и нарративы, неординарные взгляды и подходы к решению узловых международных проблем.

Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой частью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф", - отметил президент.

Глава государства обратил внимание на слова ряда политиков о том, что в настоящий момент рушится старый миропорядок.

"Звучат мнения авторитетных политиков и аналитиков, что мир находится в преддверии неуправляемого хаоса или нового смутного времени. Другими словами, старый миропорядок рушится, а контуры нового времени пока четко не проявились. Буквально на наших глазах история выходит на новый виток спиралевидного развития", - подчеркнул он.

Высказался президент также о вскрывшихся фактах политического лицемерия.

"Утрачивает свою актуальность глобализм, на первый план выходят государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики.

Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ, и под этой вывеской международные неправительственные фонды и организации грубо вмешивались в их внутренние дела. На поверку все оказалось проще простого – разворовывались миллиардные бюджеты.

Личные капиталы практически всех радетелей "за прогресс и демократию", "права человека", "свободу прессы", "борьбу с коррупцией" никак не совпадают с их заработной платой. Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия "глубинного государства", восстановлению традиционных моральных ценностей, заслуживает поддержки.

Всем известно, все, что делается в США, имеет непосредственное значение для всего мира", - добавил он.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в IV заседании Национального курултая, которое проходит в Бурабае.

Начиная свое выступление, Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Амал күні.

Также президент дал оценку проведенным в последние годы реформам в Казахстане.

"За три года наша страна сильно изменилась, встав на новые рельсы развития. Политические реформы позволили провести всесторонние преобразования", - подчеркнул президент.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2228171-tokaev-my-stali-svidetelyami-i-dazhe-uchastnikami-masshtabnoy-transformacii-mira/