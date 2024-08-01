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Поставили в один ряд с педофилией: хаос начался на обсуждении петиции против ЛГБТ в Астане

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Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане проходит рассмотрение петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", где госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу, передает корреспондент NUR.KZ.

Первыми сегодня выступили глава комитета по охране прав детей Минпросвещения Насымжан Оспанова, замглавы комитета адмполиции МВД Ренат Зулхаиров и замглавы департамента Минздрава Гульнара Сарсенбаева.

Все три представителя госорганов высказались в поддержку петиции, поставив в пропаганду ЛГБТ в один ряд с педофилией, показом насилия в соцсетях и даже пропагандой вейпов среди детей и подростков.

Представители госорганов предложили запретить любую пропаганду сексуальных отношений среди детей в Казахстане, в том числе и ЛГБТ.

"Примеры влияния рекламы на здоровье подростков. Средний возраст начала курения - 17-18 лет, среди подростков в 13-15 лет уже начинается использование вейпов. 9,8% подростков в возрасте 11-15 лет ежедневно потребляют вейпы.

Этим примером я хотела показать, что влияние рекламы и маркетинга на подрастающее поколение негативно сказывается на их жизни. И пропаганда ЛГБТБ может негативно отразиться на них и демографической ситуации в стране", - заявила замглавы департамента Минздрава Гульнара Сарсенбаева.

Слушания в Астане
Слушания. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

Казахстанский правозащитник Евгений Жовтис с такой позицией категорически не согласился - он заявил, что комитеты ООН рекомендовали защищать граждан от любой дискриминации, с чем казахстанское правительство было согласно, заявляя, что любая дискриминация в Казахстане запрещена Конституцией.

"Запрет ЛГБТ оправдывается защитой детей и семьи, также говорится, что это представляет угрозу для нации. Такая враждебная риторика - не что иное, как часть обычного арсенала политических популистов. (…)

Петиция нарушает права человека и создает враждебную среду, где происходит дискриминация и даже насилие, она основана на недостоверной информации и мифе о том, что гендерная идентичность человека может быть изменена под влиянием пропаганды или запретов. Сексуальная ориентация - это не состояние психического здоровья, ее невозможно пропагандировать, потому что она биологический признак, как разрез глаз или цвет волос. Гендерную идентичность нельзя запретить - это генетические факторы, и факторы внутриутробного развития, и на это никто не может повлиять", - заявил Жовтис.

Слушания в Астане
Слушания в Астане. Фото: NUR.KZ/Айгерим Аскарова

Во время выступления правозащитника в зале начался хаос - присутствующие участники стали громко кричать и хлопать, чтобы не дать спикеру высказаться. Крик и шум продолжился и на выступлении депутата Едиля Жандыршина, который громко поддерживал запрет пропаганды ЛГБТ - его позицию часть зала поддержала.

Проект-решение по петиции озвучил глава комитета по делам молодежи и семьи Минкультуры Кайрат Камбаров.

"Согласно конституции РК, все граждане равны перед законом и судом. При этом никто не может подвергаться како-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам на основании изложенного петиция поддерживается частично. Вместе с тем принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений. В настоящий момент необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы его регулирования", - заявил спикер.

Напомним, в начале этого года в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле стало известно, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект "О масс-медиа". Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков заявил, в окончательном законопроекте этого нет.

Недавно более 50 тысяч подписей набрала петиция казахстанцев "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz. Ее направили на официальное рассмотрение. В Минкультуры сообщили, что будет собрана рабочая группа.

В апреле прошлого года один из депутатов мажилиса забил тревогу - по его словам, в Казахстане начала активно распространяться ЛГБТ-идеология.

Также мы писали о параде сексуального меньшинства в Берлине, а также как закон о запрете ЛГБТ может повлиять на жизнь казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2143216-postavili-v-odin-ryad-s-pedofiliey-haos-nachalsya-na-obsuzhdenii-peticii-protiv-lgbt-v-astane/

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