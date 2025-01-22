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"В США признали только 2 пола": запретить пропаганду ЛГБТ в Казахстане после победы Трампа призвал депутат

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Едил Жанбыршин
Едил Жанбыршин. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

На заседании мажилиса депутат призвал правительство Казахстана запретить пропаганду ЛГБТ - аргументировал он это тем, что в США признали только два гендера, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вчера в мировой политике произошло значительное событие, привлекшее внимание всего международного сообщества: состоялась официальная инаугурация президента США.

США, стремившиеся защищать права человека, формировать либеральные взгляды и создавать гражданское общество, с избранием президента Дональда Трампа законодательно утвердили существование только двух полов. То есть в США теперь законодательно закреплены только два пола - мужской и женский.

Это означает, что ЛГБТ, а также противоестественные движения, идущие вразрез с природой, теперь запрещены законом не только у нас, но и в США.

Эта новость, без сомнения, стала как гром среди ясного неба для представителей ЛГБТ, которые считали запад своим защитником. Всем представителям ЛГБТ передаем горячий привет от "дяди Дональда", - говорится в депутатском запросе Едила Жанбыршина.

Он добавил, что вместе с другими депутатами он ведет борьбу "с этим движением". Также подготовлены специальные законодательные нормы, направленные на запрет пропаганды ЛГБТ. По словам депутата, петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане набрала около 50 тысяч подписей.

По мнению депутата, правительство Казахстана должно принять следующие меры:

  • удовлетворить требования, указанные в петиции;
  • разработать законопроекты, направленные на запрет пропаганды ЛГБТ на всех платформах, включая социальные сети - правительство должно дать положительное заключение на эти инициативы;
  • найти и привлечь к ответственности тех, кто организовал информационные атаки против депутатов мажилиса, поддержавших борьбу с ЛГБТ.

Напомним, в своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал положить конец политике, направленной на попытки внедрения расы и гендера во все аспекты общественной и частной жизни. "С сегодняшнего дня официальная политика США заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского", - заявил Трамп.

Это соответствует его предыдущему заявлению: в конце декабря Дональд Трамп в своей речи на конференции консерваторов заявил, что при нем в США будет только два пола - мужской и женский.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2214057-v-ssha-priznali-tolko-2-pola-zapretit-propagandu-lgbt-v-kazahstane-posle-pobedy-trampa-prizval-deputat/

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