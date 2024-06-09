В Минкультуры сделали заявление о петиции против пропаганды ЛГБТ

В Министерстве культуры и информации РК сообщили, что рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ в Казахстане - петиция набрала больше 50 тыс. подписей, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщение появилось на официальной Instagram-странице министерства.

Отмечается, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

"Согласно статье 90-4 АППК РК, Министерство культуры и информации РК приняло петицию к рассмотрению. В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что будет создана рабочая группа, включающая представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства, заверили в ведомстве.

Ранее о запрете ЛГБТ-пропаганды в рамках нового закона высказался вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков. Тогда Искаков также отмечал, что норма о запрете ЛГБТ-пропаганды не вошла в законопроект.

Напомним, в феврале в Казахстане заблокировали сайт для представителей ЛГБТ из-за нарушений законодательства.

В апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

При этом в декабре 2022 года закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в соседней России. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.