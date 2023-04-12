"Эпидемия уже наступила": запретить пропаганду ЛГБТ в Казахстане призвал мажилисмен

Флаг ЛГБТ. Иллюстративное фото: Marc Bruxelle / EyeEm / Getty Images

Депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ

Ардак Назаров в своем запросе на имя вице-премьер-министра Алтая Кульгинова сообщил, что помимо вопросов по регулированию экономики и политики, власти не должны забывать об идеологии.

"В целом в последнее время в информационном пространстве страны свободно пропагандируются такие вопросы, как однополые браки, гомосексуализм, смена пола. Все мы знаем, что это противоречит нашему пониманию. И мы все хорошо знаем, что за этим стоят международные организации Запада", - заявил он.

При этом, он посетовал, что ЛГБТ-пропаганда сейчас очень активно распространяется в частных школах Астаны и Алматы.

"Это можно увидеть и на страницах наших учеников в социальных сетях. К сожалению, наше общество заразилось этой болезнью и, вероятно, это именно из-за слабой идеологии. И пока положение не усугубилось, необходимо принять профилактические меры.

Я считаю, что идеология ЛГБТ направлена на разрушение многовековых традиций и национальных ценностей казахского народа. А у нации, потерявшей традиции духовности, нет будущего. Если гибнет нация, то и рушится государство", - отметил мажилисмен.

В связи с этим он призвал срочно взяться за воспитание нашей молодежи.

"Как вам известно, 8 апреля в Астане прошел марш феминисток. В этот же день также планировалось проведение митинга против домашнего насилия. Но его участники хотя и начали выступать за женское равноправие, в конце пропагандировали гомосексуальность. Многие участники - школьники.

Эти дети, которые вчера были на площади под флагом ЛГБТ, не чужды нам. Это и наши дети. Они не знают еще, что такое хорошо и что такое плохо. Мы не можем относиться к этому спокойно, занимая позицию "моя хата с краю".

Эпидемия уже наступила, нам необходимо пресекать ее на корню, чтобы потом не кусать себе локти. Поэтому срочно прошу принять следующие меры: получить ответ от родителей детей, пришедших на митинг, запретить показ и продвижение фильмов и сериалов, не соответствующих нашей национальной культуре на всех платформах, включая социальные сети", - предложил депутат.

Он также предложил разработать и внести на рассмотрение в парламент законодательные нормы, защищающие от источников, пропагандирующих негативные течения, и преподавать в учебных заведениях РК уроки по пропаганде национальных ценностей, традиций, культуры.

Напомним, что осенью прошлого года в России инициировали запрет пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Документом предусматривается административная ответственность за пропаганду не только непосредственно нетрадиционных сексуальных отношений, но и подобных предпочтений.

В ноябре 2022 года Госдума приняла закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений - были приняты соответствующие поправки в различные законодательные акты.

А в декабре минувшего года президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий документ. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

Стоит отметить, что принятие такого закона негативно восприняли в Штатах - госсекретарь США Энтони Блинкен до этого призвал российских законодателей отозвать законопроект о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016480-zapretit-propagandu-lgbt-v-kazahstane-prizval-mazhilismen/