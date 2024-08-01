Стало известно предварительное решение по петиции против пропаганды ЛГБТ в Казахстане

Представитель Минкультуры озвучил проект-решение по запущенной в Казахстане петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", передает корреспондент NUR.KZ.

Проект-решение по петиции озвучил глава комитета по делам молодежи и семьи минисьерства культуры и информации Кайрат Камбаров.

"Согласно конституции РК, все граждане равны перед законом и судом. При этом никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, в том числе по признаку пола или по любым иным обстоятельствам на основании изложенного петиция поддерживается частично.

Вместе с тем принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений. В настоящий момент необходимо провести научные исследования, детально изучить вопрос и выработать эффективные механизмы его регулирования", - заявил спикер.

Напомним, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

В июне этого года петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

В министерстве культуры и информации сообщили, что рассмотрят петицию против пропаганды ЛГБТ в Казахстане.

Накануне мы писали, как закон о пропаганде ЛГБТ может повлиять на жизнь казахстанцев.

Сегодня в Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

Стоит отметить, в декабре 2022 года закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в соседней России. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.