В Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на детей

Глава правительства Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос заявил, что в Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на несовершеннолетних, передает NUR.KZ.

Премьер отметил, что в настоящее время, по данным правоохранительных органов, в РК действуют неправительственные организации, такие как "Калейдоскоп", "Feminita" и "KazFem", которые работают над защитой прав женщин нетрадиционной сексуальной ориентации и пропагандой толерантного отношения к представителям ЛГБТ-сообщества.

Бектенов подчеркнул, что организации проводили групповые акции без разрешения местных исполнительных органов, и их действия были квалифицированы как нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний.

По его словам, в настоящее время изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних.

А в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.

После завершения всех необходимых исследований будет организовано общественное обсуждение вопросов регулирования этой отрасли.

Напомним, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

В июне этого года петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

Позже Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

В ходе рассмотрения петиции было принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений.

Стоит отметить, в декабре 2022 года закон о запрете ЛГБТ-пропаганды был принят в соседней России. Согласно закону, фильмы, в которых власти России увидят пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола или педофилии, не смогут получить прокатное удостоверение.

А в июне этого года парламент Грузии в первом чтении запретил пропаганду ЛГБТ.