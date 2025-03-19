"Это бесстыдство и большой грех": Верховный муфтий выступил против ЛГБТ в Казахстане

Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выступил с заявлением касательно ЛГБТ в Казахстане, назвав это "бесстыдством" и "большим грехом", передает NUR.KZ.

Видео с высказыванием Верховного муфтия опубликовано на официальной странице в Instagram Духовного управления мусульман Казахстана.

В посте под видео отмечается, что в мире набирают силу идеологии, замаскированные под демократические моральные принципы. А в самом видео Наурызбай кажы Таганулы высказывается непосредственно против ЛГБТ в Казахстане.

"Это противоречит нашим традициям и культуре, традициям наших предков. К сожалению, влияние таких идеологий идет с западных стран. Мы должны решить вопрос с этим бесстыдством.

Как граждане, которые придерживаются ценностей и традиций предков, мы против этого. Потому что это - бесстыдство. Это - большой грех", - заявил Наурызбай кажы Таганулы.

Напомним, в апреле 2023 года депутат мажилиса Ардак Назаров на пленарном заседании палаты высказался о "распространении ЛГБТ-идеологии в Казахстане". По его словам, за распространением этой информации "стоят международные организации Запада".

В июне 2024 года петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения.

Позже в Астане состоялось рассмотрение петиции против пропаганды ЛГБТ в РК - госорганы и некоторые эксперты высказали свои позиции по данному вопросу. Отмечалось, что в ходе обсуждения петиции начался хаос.

В ходе рассмотрения петиции было принято решение поддержать петицию в части требований защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования сексуальных отношений.

В ноябре прошлого года глава правительства Олжас Бектенов в ответе на депутатский запрос заявил, что в Казахстане исследуют влияние ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. По его словам, изучаются социальные, психологические, медицинские и другие факторы влияния ЛГБТ-движения на несовершеннолетних. А в 2025 году планируется провести исследовательскую работу по данному вопросу.

А в начале этого года депутат призвал правительство Казахстана запретить пропаганду ЛГБТ - аргументировал он это тем, что в США на днях признали лишь два гендера.

Позже жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Также недавно глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня на IV заседании Национального курултая высказался о глобальных изменениях в мире, где также выступил в поддержку политики Трампа касательно ЛГБТ-движения.