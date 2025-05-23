Иностранные студенты должны покинуть Гарвард: сколько там казахстанцев

В США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов. В МОН РК рассказали, сколько казахстанцев там обучается, передает NUR.KZ.

Напомним, сегодня стало известно, что приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов.

Это означает, что Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а уже обучающиеся иностранные студенты должны будут перевестись или потеряют свой юридический статус.

Касательно проходящих обучение в Гарварде казахстанцев пресс-секретарь Министерства науки и высшего образования РК Олжас Беркинбаев сообщил, что на сегодняшний день по программе "Болашак" в Гарварде обучаются 7 человек.

"Информации о студентах, обучающихся по другим программам или на собственные средства, у нас нет. По таким случаям будут направлены соответствующие запросы", - отмечает пресс-секретарь министерства.

Напомним, в апреле профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования.

Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников - и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, мы писали здесь.

Добавим по программе "Болашак", по которой в Гарварде обучаются казахстанцы. Вчера в Конституционном суде Казахстана дали разъяснение относительно отработки грантов для выпускников программы "Болашак".

До этого в прошлом году обсуждалось громкое судебное дело по стипендиатам "Болашак". Казахстанки, ставшие гарантами для своей коллеги, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак", незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам. В итоге стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Сообщалось, что экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность.

На фоне скандала в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".

Отметим, как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании - осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".