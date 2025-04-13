Профессора Гарварда подали в суд на Трампа из-за угрозы лишиться 9 млрд долларов

Профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет агентство, администрация Трампа выдвинула вузу требования для сохранения финансирования на 9 млрд долларов, в том числе призвала отказаться от программ разнообразия.

В ответ на это Гарвардское отделение Американской ассоциации университетских профессоров подало иск в суд. Профессора обвинили администрацию в "подрыве свободы и академических исследований в угоду политическим предпочтениям правительства".

Отмечается, что в 9 млрд долларов входят гранты на 8,7 млрд и контракты на 225 млн долларов.

Университет попал под пристальное внимание после того, как правительство заявило, что будет добиваться серьезных изменений в ведущих учебных заведениях страны после пропалестинских студенческих протестов, пишет издание.

"Гарвард, как и все американские университеты, зависит от федерального финансирования для проведения своих академических исследований. Подобные угрозы — это экзистенциальный "пистолет у виска" для университета", — говорится в иске.

В самом Гарварде на запрос редакции не ответили.

Напомним, еще в 2023 году сообщалось, что Гарвард, Стэнфорд и другие ведущие университеты США могут остаться без финансирования, поскольку спонсоры отзывают свою помощь на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

"Спонсоры отзывают запланированное финансирование университетов на миллионы долларов, чтобы таким образом оказать влияние на руководство вузов. Благотворители-миллиардеры призвали руководство университетов более решительно осудить действия группировки ХАМАС, которая 7 октября совершила нападение на Израиль", - писали СМИ.

Юридические и инвестиционные фирмы грозили аннулировать предложения о работе, которые они уже сделали некоторым студентам, если те не прекратят участвовать в антиизраильских демонстрациях.