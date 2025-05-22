Где могут проходить отработку выпускники "Болашака": разъяснение Конституционного суда

В Конституционном суде Казахстана дали разъяснение относительно отработки грантов для выпускников программы "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на КС.

Как сообщается на официальном сайте, в Конституционный суд обратилась казахстанка, выразившая несогласие с требованием правил по отработке выпускниками программы "Болашак" на территории Казахстана после завершения обучения.

В качестве довода она сослалась на Трудовой кодекс, который предусматривает удаленный формат работы. Следовательно, по мнению заявителя, фактическое нахождение на территории Казахстана с целью отработки не требуется.

"Конституционный суд указал, что обучение по программе "Болашак" осуществляется на основании гражданского договора, заключаемого до начала учебы по взаимному соглашению сторон. Такое соглашение предполагает предварительное добровольное принятие сторонами обязательств, в том числе по отработке после учебы непосредственно на территории Республики Казахстан. Это условие предусмотрено не только правилами, но и вытекает из закона об образовании", - говорится в сообщении суда.

Таким образом, оснований для проверки на соответствие Конституции нормы правил по отработке не имеется, заключили в суде.

Отметим, как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании - осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".

Напомним, в начале года в Астане суд обязал стипендиата "Болашака", не отработавшего полный срок и уехавшего из страны, возместить средства за обучение.

Отметим, согласно условиям программы "Болашак", ее выпускники обязаны отработать в столице или городах республиканского значения не менее 5 лет (1825 дней) либо 3 лет (1095 дней) в иных регионах страны.

До этого в прошлом году обсуждалось другое громкое судебное дело по стипендиатам "Болашак". Казахстанки, ставшие гарантами для своей коллеги, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак": по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам. В итоге стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Сообщалось, что экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность.

На фоне скандала в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".