Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скандал в "Болашак": какую сумму хотят отсудить у гарантов за покинувшую Казахстан экс-студентку

Опубликовано:

Судья и атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

В суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам по программе "Болашак", с которых хотят взыскать крупную сумму за отказавшуюся работать в Казахстане экс-стипендиантку, передает корреспондент NUR.KZ.

В апелляционном суде столицы сегодня состоялось заседание по иску АО "Центр международных программ" к Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой, которые восемь лет назад стали гарантами для своей коллеги Валерии Гавриленко, пожелавшей отучиться по программе "Болашак".

Стало известно, что в 2016 году стипендиантка Гавриленко в залог суммы обучения внесла две свои квартиры, однако их суммы не хватило, поэтому она обратилась к Дарибаевой и Воробьевой.

"Гарантами мы остались в 2016 году. Она (Гавриленко - прим. ред.) тогда выиграла стипендию, но - поскольку по условиям "Болашака", чтобы доказать серьезность своих намерений, стипендиат должен доказать, что у него есть вот эта сумма на обучение, поставив в залог свою недвижимость - она поставила две свои квартиры, но, к сожалению, общая сумма недвижимости не погасила, не покрыла весь долг. На тот момент залоговую стоимость оценили примерно в 20 млн тенге. Общая стоимость обучения на тот момент составляла 29 млн тенге, и на остаток суммы она привлекла нас в качестве гаранта", - пояснила Наталья Воробьева.

По ее словам, они дружили с Гавриленко и откликнулись на ее просьбу.

"Она пришла и слезно просила: "Девочки, это мой единственный шанс получить образование, такая возможность выпадает раз в жизни. Я поставила свои квартиры. У меня нет родственников. Меня воспитывала только мама. Пожалуйста, помогите. Я вам клянусь и обещаю, что все будет хорошо". Она говорила: "Я приеду, отучусь и буду работать". Но в 2019 году она каким-то образом вытащила все свои квартиры из-под залога и уехала, долг остался", – добавила Воробьева.

Гарант Макпал Дарибаева привела хронологию событий.

"В 2016 году, когда я подписывала договор гарантии, я знала, что есть (у Гавриленко - прим. ред.) два залога. Только при этих условиях я подписала договор гарантии. Я считаю, что иск, который на нас подал "Болашак", необоснованный. Они сами незаконно выдали две квартиры. Теперь они на нас хотят повесить весь долг. Никакого соглашения, о котором говорил Саясат Нурбек (министр науки и высшего образования - прим. ред.) нет. Мы не видели. Мы предполагаем, что этого соглашения нет. Они в одностороннем порядке увеличили наши финансовые обязанности. Никакие должностные лица с "Болашака" на данный момент не понесли уголовного наказания. Почему суд рассматривает это дело, как будто никогда не было залогов? Где справедливость? (...) Мы требуем решение отменить и в иске отказать", - заявила она.

Наталья Воробьева добавила, что гаранты готовы платить, но согласны это сделать при справедливом рассмотрении дела. Также она сообщила, что в мае Гавриленко вышла на связь с гарантами, но прощения за свой поступок не попросила.

Представители "Центра международных программ" сегодня в суде подали ходатайство о том, чтобы урегулировать данный спор в порядке медиации - на процедуру они запросили две недели.

Также они подали ходатайство о привлечении основного должника, Валерия Гавриленко, с учетом того, что в отношении нее центром принимаются меры - центром подано заявление о привлечении ее к уголовной ответственности.

По данным истца, Гавриленко на данный момент находится в Великобритании. На связь она вышла недавно через WhatsApp.

"Совещаясь на месте, суд постановил удовлетворить ходатайство представителей истцов и привлечь Гавриленко В. В. в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований на стороне ответчика. Отложить заседание для урегулирования спора в порядке медиации при содействии судьи", - заявила судья по делу.

Судебное заседание было отложено для проведения процедуры медиации.

Напомним, ранее два гаранта стипендиатки программы "Болашак" обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ: по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала с обратившимися к президенту гарантами "Болашак", которые обвинили в махинации свою экс-коллегу. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2111982-skandal-v-bolashak-kakuyu-summu-hotyat-otsudit-u-garantov-za-pokinuvshuyu-kazahstan-eks-studentku/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.