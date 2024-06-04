Скандал в "Болашак": какую сумму хотят отсудить у гарантов за покинувшую Казахстан экс-студентку

В суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам по программе "Болашак", с которых хотят взыскать крупную сумму за отказавшуюся работать в Казахстане экс-стипендиантку, передает корреспондент NUR.KZ.

В апелляционном суде столицы сегодня состоялось заседание по иску АО "Центр международных программ" к Макпал Дарибаевой и Наталье Воробьевой, которые восемь лет назад стали гарантами для своей коллеги Валерии Гавриленко, пожелавшей отучиться по программе "Болашак".

Стало известно, что в 2016 году стипендиантка Гавриленко в залог суммы обучения внесла две свои квартиры, однако их суммы не хватило, поэтому она обратилась к Дарибаевой и Воробьевой.

"Гарантами мы остались в 2016 году. Она (Гавриленко - прим. ред.) тогда выиграла стипендию, но - поскольку по условиям "Болашака", чтобы доказать серьезность своих намерений, стипендиат должен доказать, что у него есть вот эта сумма на обучение, поставив в залог свою недвижимость - она поставила две свои квартиры, но, к сожалению, общая сумма недвижимости не погасила, не покрыла весь долг. На тот момент залоговую стоимость оценили примерно в 20 млн тенге. Общая стоимость обучения на тот момент составляла 29 млн тенге, и на остаток суммы она привлекла нас в качестве гаранта", - пояснила Наталья Воробьева.

По ее словам, они дружили с Гавриленко и откликнулись на ее просьбу.

"Она пришла и слезно просила: "Девочки, это мой единственный шанс получить образование, такая возможность выпадает раз в жизни. Я поставила свои квартиры. У меня нет родственников. Меня воспитывала только мама. Пожалуйста, помогите. Я вам клянусь и обещаю, что все будет хорошо". Она говорила: "Я приеду, отучусь и буду работать". Но в 2019 году она каким-то образом вытащила все свои квартиры из-под залога и уехала, долг остался", – добавила Воробьева.

Гарант Макпал Дарибаева привела хронологию событий.

"В 2016 году, когда я подписывала договор гарантии, я знала, что есть (у Гавриленко - прим. ред.) два залога. Только при этих условиях я подписала договор гарантии. Я считаю, что иск, который на нас подал "Болашак", необоснованный. Они сами незаконно выдали две квартиры. Теперь они на нас хотят повесить весь долг. Никакого соглашения, о котором говорил Саясат Нурбек (министр науки и высшего образования - прим. ред.) нет. Мы не видели. Мы предполагаем, что этого соглашения нет. Они в одностороннем порядке увеличили наши финансовые обязанности. Никакие должностные лица с "Болашака" на данный момент не понесли уголовного наказания. Почему суд рассматривает это дело, как будто никогда не было залогов? Где справедливость? (...) Мы требуем решение отменить и в иске отказать", - заявила она.

Наталья Воробьева добавила, что гаранты готовы платить, но согласны это сделать при справедливом рассмотрении дела. Также она сообщила, что в мае Гавриленко вышла на связь с гарантами, но прощения за свой поступок не попросила.

Представители "Центра международных программ" сегодня в суде подали ходатайство о том, чтобы урегулировать данный спор в порядке медиации - на процедуру они запросили две недели.

Также они подали ходатайство о привлечении основного должника, Валерия Гавриленко, с учетом того, что в отношении нее центром принимаются меры - центром подано заявление о привлечении ее к уголовной ответственности.

По данным истца, Гавриленко на данный момент находится в Великобритании. На связь она вышла недавно через WhatsApp.

"Совещаясь на месте, суд постановил удовлетворить ходатайство представителей истцов и привлечь Гавриленко В. В. в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требований на стороне ответчика. Отложить заседание для урегулирования спора в порядке медиации при содействии судьи", - заявила судья по делу.

Судебное заседание было отложено для проведения процедуры медиации.

Напомним, ранее два гаранта стипендиатки программы "Болашак" обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ: по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала с обратившимися к президенту гарантами "Болашак", которые обвинили в махинации свою экс-коллегу. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.