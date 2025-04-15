Администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов

Федеральное правительство США заморозило Гарвардскому университету гранты на сумму более 2,2 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство образования страны.

"Сегодняшнее заявление Гарварда подтверждает тревожное иждивенческое мышление, свойственное самым престижным университетам и колледжам нашей страны, - что федеральные инвестиции не сопровождаются ответственностью за соблюдение законов о гражданских правах.

Нарушение процесса обучения, от которого страдают кампусы в последние годы, неприемлемо. Преследование еврейских студентов недопустимо. Элитным университетам пора отнестись к проблеме серьезно и взять на себя обязательства по значимым изменениям, если они хотят продолжать получать поддержку налогоплательщиков.

Объединенная целевая группа по борьбе с антисемитизмом объявляет о заморозке многолетних грантов на сумму 2,2 млрд долларов США и многолетних контрактов на сумму 60 млн долларов для Гарвардского университета", - говорится в заявлении американского ведомства.

Отметим, что заморозка грантов американского вуза произведена после того, как, по данным The Wall Street Journal, Гарвардский университет заявил в понедельник, 14 апреля, что будет сопротивляться требованиям администрации Трампа изменить структуру управления из-за проблем с антисемитизмом в кампусе, заявив, что правительство превышает свои полномочия.

Ранее мы писали, что профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования.

При этом еще в 2023 году сообщалось, что Гарвард, Стэнфорд и другие ведущие университеты США могут остаться без финансирования, поскольку спонсоры отзывают свою помощь на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

"Спонсоры отзывают запланированное финансирование университетов на миллионы долларов, чтобы таким образом оказать влияние на руководство вузов. Благотворители-миллиардеры призвали руководство университетов более решительно осудить действия группировки ХАМАС, которая 7 октября совершила нападение на Израиль", - писали СМИ.

Юридические и инвестиционные фирмы грозили аннулировать предложения о работе, которые они уже сделали некоторым студентам, если те не прекратят участвовать в антиизраильских демонстрациях.

До этого мы писали, что Дональд Трамп сократил финансирование на борьбу с COVID-19 в США.