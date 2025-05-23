Гарвардскому университету запретили принимать иностранных студентов

Приказом министра внутренней безопасности США Гарвардский университет лишили права принимать иностранных студентов, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

Как сообщается на сайте ведомства, Гарвард привлечен к ответственности за сотрудничество с Китайской коммунистической партией, пропаганду насилия, антисемитизма и протеррористического поведения среди студентов на его территории. В связи с этим приостановлено действие сертификации Программы студенческих и обменных визитов Гарвардского университета (SEVP).

Это означает, что Гарвард больше не может принимать иностранных студентов, а существующие иностранные студенты должны будут перевестись или потеряют свой юридический статус.

"Руководство Гарварда создало небезопасную обстановку в кампусе, позволив антиамериканским, протеррористическим агитаторам преследовать и физически нападать на отдельных лиц, включая многих еврейских студентов, и иным образом мешать его некогда почтенной учебной среде.

Многие из этих агитаторов являются иностранными студентами. Руководство Гарварда также содействовало и участвовало в скоординированной деятельности с Компартией Китая, включая размещение и обучение членов военизированной группировки партии, причастной к геноциду уйгуров", - говорится в заявлении министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Напомним, в апреле профессора Гарвардского университета подали в суд на администрацию Трампа из-за ее угрозы провести проверку федерального финансирования.

Позже стало известно, что администрация Трампа заморозила гранты для Гарварда на 2,2 млрд долларов.

Тогда бывший президент США Барак Обама заступился за Гарвардский университет после заморозки грантов на 2,2 миллиарда долларов. Политик сделал заявление.

"Гарвард подал пример другим высшим учебным заведениям, отвергнув незаконную и грубую попытку подавить академическую свободу и предприняв конкретные шаги для того, чтобы все студенты Гарварда могли пользоваться атмосферой интеллектуальных исследований, тщательных дебатов и взаимного уважения. Будем надеяться, что другие учебные заведения последуют этому примеру", - написал он.

Как позже сообщала Русская служба BBC, Гарвард отказался следовать требованиям администрации президента США Дональда Трампа о пересмотре программ и "аудите взглядов" студентов и сотрудников - и лишился 2,2 млрд долларов в федеральных грантах. Почему это произошло, что происходит в других престижных американских университетах и на что тратится федеральное финансирование, мы писали здесь.