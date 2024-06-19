Скандал в "Болашак": в суде Астаны сообщили о примирении сторон

Стороны по делу о взыскании международной стипендии "Болашак" примирились. Экс-стипендиатка добровольно выплатит задолженность, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичных судов.

Как напомнили в пресс-службе судов столицы в Telegram, Центр международных программ "Болашак" обратился в суд с иском к Наталье Воробьевой и Макпал Дарибаевой, которые являлись гарантами стипендиата Валерии Гавриленко.

Согласно материалам дела, Гавриленко присвоила стипендию для обучения в Великобритании. Училась она там в период с 2016 по 2017 год.

По правилам, после завершения учебы она была обязана отработать стипендию непрерывно не менее 5 лет по полученной специальности. Однако в июле 2019 года Гавриленко выехала в Великобританию и с августа того же года работает в международной компании, не выполнив данное условие по договору.

Решением комиссии Центра ее лишили международной стипендии, в итоге задолженность составила 28,7 млн тенге. Межрайонный суд по гражданским делам Астаны взыскал эту сумму с солидарных должников.

На первом заседании в апелляционной инстанции коллегией было разъяснено право сторон окончить дело миром. По итогам рассмотрения при содействии коллегии суда Астаны стороны пришли к соглашению - согласно условиям, Гавриленко обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международных программ "Болашак".

Постановлением коллегии дело окончено утверждением медиативного соглашения.

Напомним, ранее Воробьева и Дарибаева обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ: по их мнению, Гавриленко незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время как ответственность легла на гарантов.

Позже глава Миннауки рассказал, в чем суть скандала. По его словам, ведомство также обратилось в Генпрокуратуру, чтобы ускорить привлечение к ответственности бывших руководителей и сотрудников Центра международных программ "Болашак" по факту описанных выше нарушений.

В начале июня в суде Астаны рассмотрели иск к двум гарантам.

Позже в мажилисе предложили создать специальный закон для программы "Болашак".