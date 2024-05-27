Гаранты "Болашака" обратились к Токаеву, завив о нарушениях и сговоре (видео)

Макпал Дарибаева и Наталья Воробьева, ставшие гарантами для своей коллеги Валерии Гавриленко, заявили, что она вступила в сговор с работниками Центра международных программ "Болашак", передает NUR.KZ.

Сегодня казахстанки Наталья Воробьева и Макпал Дарибаева опубликовали видеообращения в Instagram в адрес Касым-Жомарта Токаева. Женщины заявили, что их коллега Валерия Гавриленко в 20216 году получила стипендию по программе "Болашак". При этом Воробьева и Дарибаева стали гарантами девушки.

Как объяснили представители Центра международных программ, для обеспечения исполнения обязательств, предусмотренных договором на обучение, стипендиат обязуется предоставить в залог недвижимое имущество, оценочная стоимость которого не менее общей стоимости обучения.

В случае не покрытия общей стоимости академического обучения, на оставшуюся сумму, не обеспеченную залоговым имуществом, стипендиат предоставляет трудоспособных гарантов, обеспечивающих исполнение обязательств стипендиата по завершению обучения.

Как сообщили Воробьева и Дарибаева, отучившись в магистратуре в Великобритании Гавриленко в 2019 году вступила в сговор с работниками центра, незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию.

"Разумеется, центр сам выдал ей официальный документ за подписью первого руководителя "Болашака", разрешающий снять с залога недвижимое имущество.

В 2021 году, то есть только через два года, "Болашак" признает свой же документ неправомерным и лишает Гавриленко стипендии. А в последствии требует возместить стоимость обучения. Но поскольку Гавриленко давно нет в стране и долг с нее взыскать центр не смог, в 2024 году, то есть спустя еще три года, "Болашак" выставляет ее долг почти в 30 млн тенге уже нам, гарантам. И при этом все это время центр даже не пытается вернуть упущенные залоговые квартиры", – сообщила Наталья Воробьева.

Обращение казахстанок прокомментировали в Центре международных программ "Болашак".

"После выявления данных фактов центром неоднократно были направлены заявления в соответствующие органы в отношении бывших должностных лиц центра по фактам служебного подлога для принятия соответствующих мер и привлечения виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

В апреле 2024 года центром были направлены письма в Комитет национальной безопасности РК и Министерство внутренних дел, в целях установления фактического местонахождения Гавриленко В.

В данный момент центром ведется системная работа, по возвращению стипендиатов программы "Болашак", пребывающих в других странах, не исполняющих договорные обязательства перед государством", – говорится в сообщении.

Напомним, что в феврале прошлого года стало известно об ужесточении требований для претендентов на стипендию "Болашак".

Теперь кандидаты при подаче заявлений должны представить сертификат о сдаче экзамена по иностранному языку. Ранее от кандидатов требовалось знание иностранного языка, соответствующее установленным минимальным требованиям, но языковой сертификат предоставлять было не нужно.

Как сообщается на сайте ЦМП, международная стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года постановлением Нурсултана Назарбаева.

Цель программы – подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Кроме того, постановлением правительства РК от 4 апреля 2005 года было создано акционерное общество "Центр международных программ" со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

Основной предмет деятельности компании – осуществление комплекса мероприятий по международным программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров за рубежом, в том числе международной стипендии президента РК "Болашак".