"Из-за негативных новостей говорят, что ее надо закрыть": создать спецзакон для программы "Болашак" предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Болат Керімбек - выпускник "Болашака" - заявил, что закрывать эту программу неправильно, и предложил создать для нее специальный закон, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой депзапрос касается критических мнений, которые поднимаются в обществе относительно программы "Болашак". Из-за того, что несколько выпускников стали центром негативных новостей, некоторые блогеры начали говорить, что программу "Болашак" надо закрыть.

Мы все являемся свидетелями того, как ложка дегтя может испортить бочку меда. Я думаю, что неправильно закрывать уникальную государственную программу", - заявил депутат.

Болат Керімбек добавил, что по программе ученые степени в рейтинговых вузах мира получили более 12 тысяч казахстанцев, а также привел в пример выпускника "Болашак" нейрохирурга Мынжылкы Бердикожаева, который провел более 6 000 операций на сосудах головного мозга, и Медета Маханбета, который делает уникальные операции по восстановлению барабанной перепонки.

"Закрыть программу "Болашак" легко, но сколько труда времени и средств ушло на ее создание. Я сам получил образование по данной программе", - рассказал депутат.

Правительству он предложил принять следующие меры:

принять специально закон, определяющий правовой статус программы "Болашак", поскольку она регулируется многими законодательными актами, что создает правовые трудности;

передать программу в подчинение администрации президента;

оцифровать подачу документов на обучение, регистрацию залогового имущества и оформление снятия с регистрации, чтобы обеспечить прозрачность.

Напомним, в конце мая два гаранта стипендиатки программы "Болашак" Валерии Гавриленко обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ - по их мнению, она незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время, как ответственность легла на гарантов.

Позже в Миннауки сообщили, что Гавриленко согласилась выплатить деньги сама. При этом Саясат Нурбек добавил, что после выявления незаконного снятия квартиры с залога министерство обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По информации на официальном сайте "Болашака", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.