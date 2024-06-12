Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Из-за негативных новостей говорят, что ее надо закрыть": создать спецзакон для программы "Болашак" предложил депутат

Опубликовано:

Студенты сидят в аудитории в черных мантиях
Студенты. Иллюстративное фото: Pixabay.com

На заседании мажилиса депутат Болат Керімбек - выпускник "Болашака" - заявил, что закрывать эту программу неправильно, и предложил создать для нее специальный закон, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мой депзапрос касается критических мнений, которые поднимаются в обществе относительно программы "Болашак". Из-за того, что несколько выпускников стали центром негативных новостей, некоторые блогеры начали говорить, что программу "Болашак" надо закрыть.

Мы все являемся свидетелями того, как ложка дегтя может испортить бочку меда. Я думаю, что неправильно закрывать уникальную государственную программу", - заявил депутат.

Болат Керімбек добавил, что по программе ученые степени в рейтинговых вузах мира получили более 12 тысяч казахстанцев, а также привел в пример выпускника "Болашак" нейрохирурга Мынжылкы Бердикожаева, который провел более 6 000 операций на сосудах головного мозга, и Медета Маханбета, который делает уникальные операции по восстановлению барабанной перепонки.

"Закрыть программу "Болашак" легко, но сколько труда времени и средств ушло на ее создание. Я сам получил образование по данной программе", - рассказал депутат.

Правительству он предложил принять следующие меры:

  • принять специально закон, определяющий правовой статус программы "Болашак", поскольку она регулируется многими законодательными актами, что создает правовые трудности;
  • передать программу в подчинение администрации президента;
  • оцифровать подачу документов на обучение, регистрацию залогового имущества и оформление снятия с регистрации, чтобы обеспечить прозрачность.

Напомним, в конце мая два гаранта стипендиатки программы "Болашак" Валерии Гавриленко обратились к президенту, обвинив свою коллегу в сговоре с Центром международных программ - по их мнению, она незаконно вывела две квартиры из-под залога и уехала жить в Великобританию, в то время, как ответственность легла на гарантов.

Позже в Миннауки сообщили, что Гавриленко согласилась выплатить деньги сама. При этом Саясат Нурбек добавил, что после выявления незаконного снятия квартиры с залога министерство обратилось в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.

По информации на официальном сайте "Болашака", цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя, как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2116251-iz-za-negativnyh-novostey-govoryat-chto-ee-nado-zakryt-sozdat-speczakon-dlya-programmy-bolashak-predlozhil-deputat/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.