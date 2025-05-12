Нападение на ребенка в лифте: столичный суд вынес решение по делу подростка

В Астане рассмотрели дело 14-летнего подростка, который напал на ребенка с ножом в лифте в одном из жилых комплексов столицы, передает NUR.KZ со ссылкой на суды города.

Как сообщает пресс-служба судов Астаны, в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних поступило уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 14-летнего К. по обвинению его в совершении хулиганства с применением ножа в общественном месте (п.2, ч.3, ст.293 УК РК).

Судом установлено, что К. являясь инвалидом II группы и состоя на учете в психоневрологическом диспансере, 11 февраля 2025 года, находясь в лифте жилого комплекса, нанёс ножевое ранение в область лица несовершеннолетнему Е., причинив ему телесные повреждения.

Так, согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы, данный подросток вследствие хронического психического заболевания, в период квалифицируемого ему деяния, не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и общества.

Подросток нуждается в принудительном лечении.

"В силу требований ст.16 УК РК, лицо, находившееся в состоянии невменяемости в момент совершения общественно опасного деяния, не подлежит уголовной ответственности.

К лицу, признанному невменяемым, суд может применить принудительные меры медицинского характера.

Постановлением суда К. назначено стационарное принудительное лечение в учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением в селе Актас Талгарского района", - отмечается в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, в конце февраля в Сети появился пост Гульсан Мауиной. Она сообщила, что мама и бабушка подростка, от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили, что мальчик дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.

Позже мама подростка, который напал на мальчика в лифте жилого комплекса в Астане, рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома.

11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране. После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

В апреле стало известно, что мальчика, на которого в лифте с ножом в руках напал подросток, в апреле снова планируют госпитализировать.

Позже глава Минздрава Акмарал Альназарова прокомментировала состояние подростка, который напал на ребенка в лифте в Астане.