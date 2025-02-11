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Подросток напал с ножом на ребенка в лифте в Астане

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Қазақ тілінде оқу
Нападение на ребенка в лифте в Астане
Нападение на ребенка в лифте в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. На информацию отреагировали в пресс-службе ДП столицы, передает NUR.KZ.

Видео с места инцидента опубликовано в столичном Telegram-канале Astanovka98. На кадрах - несовершеннолетний и ребенок находятся в лифте, где позже второму наносят несколько ударов по лицу неизвестным предметом, предположительно, ножом. После - подросток выходит из лифта.

В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили.

"В ходе расследования инцидента установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Его законные представители вызваны в полицию, они будут привлечены к строгой ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, в соответствии с законодательством.

Пострадавший ребенок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что нападавший подросток будет изолирован в установленном порядке сразу после проведения необходимых следственных действий.

Ранее в Сети появилось обращение жительницы Астаны, в котором она заявила, что ее 15-летнему сыну в лифте угрожал нетрезвый мужчина. Полиция начала расследование.

В октябре прошлого года мы писали, что на девочек 5 и 13 лет напали в лифте в Актау - предполагалось, что это сделал 17-летний подросток. В полиции региона прокомментировали произошедшее.

В июле жителя Алматы задержали по факту нападения на детей в лифте - действия мужчины попали на камеру.

Еще одно нападение на человека в лифте попало на камеры в Актау в апреле прошлого года. Мужчине грозил арест до 5 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219934-neizvestnyy-napal-s-nozhom-na-malenkogo-rebenka-v-lifte-v-astane/