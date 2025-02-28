Подросток напал на мальчика в лифте в Астане: его мама рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома

Мама подростка, который напал на мальчика в лифте жилого комплекса в Астане, рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома, об этом сообщает "7 канал".

Сейчас подросток находится в психоневрологическом диспансере, где ему предстоит проходить лечение в течение месяца. Как сообщает телеканал, 14-летний мальчик лежит во взрослом отделении, так как находится под круглосуточным наблюдением.

Впрочем, как говорит мама, не оставался он один и дома, однако смог сбежать в тот день, когда произошло ЧП.

"Он не оставался один никогда. Во-первых, у меня есть мама, которая смотрит за ним. Во-вторых, с возрастом он уже когда начал после 10-12 особенно лет, когда уже женская рука, когда уже женщина не может справиться, я нанимаю дополнительно человека – мужчину, который за ним смотрит", - уверяет мама.

Она считает, что семьям, где растут такие дети, нужно помощь соцработников, а пока она оплачивает услуги по присмотру за сыном самостоятельно.

Между тем, недавно появилась информация о том, что мама и бабушка заявили об избиении подростка. По инциденту будет проведена судмедэкспертиза, сообщает телеканал.

"В воскресенье, когда я пришла на очередное посещение, ребенок сразу пожаловался, что его избил медицинский работник. Имя уточняется в деле. По голове и книгой бил по руке. Как таковых явных признаков, опухших мест, сильных синяков не было, да.

Но была припухлость на руке. На волосяном покрове это естественно не видно, но он жаловался, что у него около брови боль. И рука болит. Он сказал: сломал мне палец", - говорит мама мальчика.

В самом центре отрицают произошедшее, говоря, что окончательные выводы можно будет сделать, только, когда будут готовы результаты судмедэкспертизы. Санитар, которого мать подростка обвиняет в избиении, по-прежнему работает.

Кроме того, руководитель стационара городского центра психического здоровья Галия Исабекова рассказала журналистам телеканала о том, что совместно с дежурной медсестрой, дежурным доктором, в присутствии сотрудников полиции был проведен телесный осмотр ребенка.

"Сделан фото- видеофиксаж осмотра, где данные телесные повреждения у ребенка не было выявлены", - сообщила Галия Исабекова.

А Департамент полиции Астаны проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему.

"Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции района Алматы. По результатам которой будет принято решение", - говорят в полиции.

Однако мама мальчика уверяет, что фотофиксации не было. Пока она каждый день навещает сына, на свидания с которым, по ее словам, отводится не более 15 минут. Она также ждет результатов экспертизы.

Помимо того, женщина рассказала журналистам телеканала о том, что связывалась после инцидента с семьей пострадавшего, но те отказались с ней говорить.

Адвокат потерпевшей стороны Динара Шамшекова, между тем, говорит, что для семьи пострадавшего мальчика главное - справедливое решение суда.

"В данном случае подозреваемый тоже ребенок. И потерпевший тоже ребенок. Эмоционально можно понять, но при этом всему этому будет дана правовая оценка. И мы не хотим заявлять, что это провокация, или что-то наподобие.

Если ребенка, действительно избили санитары, как об этом пишут в инстаграм, то я тоже думаю, что по этому делу будет следствие. И мы в любом случае против какого-либо насилия, будь он подозреваемый, будь даже завтра осужденный. Каждый имеет право на защиту", - заявила Динара Шамшекова.

Ожидается, что дело о нападении в лифте поступит в суд до конца марта, а пока нападавший мальчик будет находиться в центре психического здоровья.

Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.

После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

Также сообщалось, что в Сети появился пост Гульсан Мауиной, которая сообщила, что мама и бабушка подростка, от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили - мальчик пожаловался, что якобы дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.