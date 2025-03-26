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Эзотерика

"Мама отказывалась от лечения": глава Минздрава о подростке, напавшем на ребенка в лифте

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Рука ребенка
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: AgFang/Getty Images

В кулуарах мажилиса глава Минздрава Акмарал Альназарова прокомментировала состояние подростка, который напал на ребенка в лифте в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Со стороны мамы было обращение, что к ее ребенку не должным образом относятся. Эти факты не подтвердились, была проведена судебно-медицинская экспертиза, ребенок находится в таком состоянии, плюс у него достаточно сложный диагноз.

Здесь вопросы касаются не только Центра психического здоровья, здесь есть системные проблемы", - сообщила Альназарова.

По ее словам, был проведен анализ работы центров психического здоровья, оказания психологической помощи населению на уровне стационаров и поликлинических организаций. Кроме того, изучены вопросы контроля за назначенным лечением со стороны опекунов и родителей.

"Данная мама не хотела принимать этот диагноз, отказывалась от лечения, и т.д. У ребенка были перерывы в лечении, которые дали соответствующие осложнения. Сегодня мы прорабатываем вопрос, в том числе и по модернизации всей службы, и по усилению ответственности со стороны опекунов", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Напомним, в конце февраля в Сети появился пост Гульсан Мауиной. Она сообщила, что мама и бабушка подростка, от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили, что мальчик дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.

Позже мама подростка, который напал на мальчика в лифте жилого комплекса в Астане, рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома.

11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране. После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

Добавим, недавно стало известно, что мальчика, на которого в лифте с ножом в руках напал подросток, в апреле снова планируют госпитализировать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/health/medical-conditions/2230761-u-nego-slozhnyy-diagnoz-glava-minzdrava-o-podrostke-napavshem-na-rebenka-s-nozhom-v-lifte/