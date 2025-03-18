Нападение на ребенка в лифте: пострадавшего мальчика из Астаны снова госпитализируют

Мальчика, на которого в лифте с ножом в руках напал подросток, в апреле снова планируют госпитализировать, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.

В Instagram-аккаунте хирурга Жандоса Ахнаева опубликован пост о состоянии мальчика, на которого в лифте напал подросток. По словам хирурга, сейчас мальчик проходит реабилитацию.

"Сейчас его состояние относительно удовлетворительное, но, к сожалению, на лице остались неврологические изменения после травмы: неполное закрытие левого глаза, сглаживание носогубного треугольника и опущение угла рта. В данный момент ребенок проходит реабилитацию", - сообщил хирург.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу управления здравоохранения Астаны. Там сообщили, что на данный момент ребенок находится дома. А в апреле текущего года запланирована его госпитализация в Национальный центр детской реабилитации.

Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране. После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

Также сообщалось, что в Сети появился пост Гульсан Мауиной, которая сообщила, что мама и бабушка подростка, от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили - мальчик пожаловался, что якобы дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.

Позже мама подростка, который напал на мальчика в лифте жилого комплекса в Астане, рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома.