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Эзотерика

Нападение на ребенка в лифте: пострадавшего мальчика из Астаны снова госпитализируют

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Ребенок в больнице
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Golfcuk/Getty Images

Мальчика, на которого в лифте с ножом в руках напал подросток, в апреле снова планируют госпитализировать, передает NUR.KZ со ссылкой на управление здравоохранения Астаны.

В Instagram-аккаунте хирурга Жандоса Ахнаева опубликован пост о состоянии мальчика, на которого в лифте напал подросток. По словам хирурга, сейчас мальчик проходит реабилитацию.

"Сейчас его состояние относительно удовлетворительное, но, к сожалению, на лице остались неврологические изменения после травмы: неполное закрытие левого глаза, сглаживание носогубного треугольника и опущение угла рта. В данный момент ребенок проходит реабилитацию", - сообщил хирург.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу управления здравоохранения Астаны. Там сообщили, что на данный момент ребенок находится дома. А в апреле текущего года запланирована его госпитализация в Национальный центр детской реабилитации.

Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

По этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране. После стало известно, что подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре.

Также сообщалось, что в Сети появился пост Гульсан Мауиной, которая сообщила, что мама и бабушка подростка, от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили - мальчик пожаловался, что якобы дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.

Позже мама подростка, который напал на мальчика в лифте жилого комплекса в Астане, рассказала, что он сбежал в день ЧП из дома.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2229083-napadenie-na-rebenka-v-lifte-postradavshego-malchika-iz-astany-snova-gospitaliziruyut/