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Нападение в лифте в Астане: о состоянии пострадавшего 5-летнего ребенка рассказали врачи

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Қазақ тілінде оқу
Ребенок на кровати в больничной палате
Ребенок в больнице. Иллюстративное фото: Rattankun Thongbun / Getty Images

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на столичное управление здравоохранения.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе управления общественного здравоохранения акимата Астаны, ребенка, получившего резаные раны лица, прооперировали. Угрозы для жизни нет.

"Пятилетний малыш, получивший в результате нападения в одном из столичных ЖК множественные резаные раны мягких тканей лица, госпитализирован в отделение челюстно-лицевой хирургии Многопрофильной детской городской больницы №2.

Ребенок осмотрен, прооперирован, хирурги провели лигирование сосудов для купирования кровотечения. Общее состояние ребенка оценивается врачами как тяжелое, обусловленное полученными ножевыми ранениями. Послеоперационное состояние ребенка стабильное", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что вся необходимая медицинская помощь, консультации специалистов пострадавшему оказываются в полном объеме, угрозы жизни малышу на сегодня нет.

Сегодня сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сети также появилось обращение жительницы Астаны, в котором она заявила, что ее 15-летнему сыну в лифте угрожал нетрезвый мужчина. Полиция начала расследование.

В октябре прошлого года мы писали, что на девочек 5 и 13 лет напали в лифте в Актау - предполагалось, что это сделал 17-летний подросток. В полиции региона прокомментировали произошедшее.

В июле жителя Алматы задержали по факту нападения на детей в лифте - действия мужчины попали на камеру.

Еще одно нападение на человека в лифте попало на камеры в Актау в апреле прошлого года. Мужчине грозил арест до 5 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219943-napadenie-v-lifte-v-astane-o-sostoyanii-postradavshego-5-letnego-rebenka-rasskazali-vrachi/