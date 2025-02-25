Нападение на ребенка в лифте в Астане: информацию об избиении напавшего санитаром прокомментировали в полиции
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В Сети заявили, что якобы подростка, напавшего на ребенка в лифте в Астане, избил санитар в психоневрологическом диспансере. Пост прокомментировали в Упрздраве и полиции, передает NUR.KZ.
Глава Союза родителей особенных детей Астаны Гульсан Мауина записала видеообращение в своем аккаунте Instagram.
Она сообщила, что мама и бабушка подростка с диагнозом "шизофрения", от действий которого ранее пострадал ребенок в лифте, заявили - подросток пожаловался, что, по его словам, он дважды подвергся избиению санитаром в психоневрологическом диспансере.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление здравоохранения Астаны и столичную полицию.
"По обращению мамы в службу 102 по факту нанесения телесных повреждений ее сыну, в отделении больницы прибыл сотрудник полиции, который в присутствии дежурного врача и дежурной медицинской сестры отделения провел беседу и телесный осмотр пациента. Была проведена фотофиксация тела пациента в присутствии матери и с ее согласия.
При проведении телесного осмотра - кожные покровы чистые, целостность кожных покровов не нарушена, гематом и отечности в указанных пациентом местах не выявлено.
На беседу была приглашена мама пациента, где сотрудники полиции и медицинские работники разъяснили ситуацию и сообщили, что данных за телесные повреждения не обнаружены", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Астаны, отметив также, что вопрос находится на особом контроле, и завтра будет проведена судебная медицинская экспертиза по данному инциденту, результаты которого будут сообщены дополнительно.
В полиции нам подтвердили, что обращение зарегистрировано.
"По факту нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему проводится проверка. Данный факт зарегистрирован в Управлении полиции района Алматы. По результатам проверки будет принято решение", - сообщили в Департаменте полиции Астаны.
Напомним, 11 февраля в Cети стало распространяться видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.
Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали.
Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.
Депутат Ирина Смирнова, говоря об этом случае, заявила о необходимости реформировать психиатрическую службу в стране.
На прошлой неделе в УОЗ Астаны сообщили, что пострадавший мальчик сейчас получает необходимое лечение, его состояние оценивается как стабильное.
А подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, помещен в психиатрический стационар.
Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев в кулуарах мажилиса прокомментировал случай нападения подростка на ребенка в лифте в Астане.
Также по случаю высказались депутаты. Тансауле Сериков отметил, что мать напавшего подростка одна воспитывает его, получая пособия. По его мнению, "все из-за нехватки денег". А депутат Ринат Заитов считает, что виной всему является существующая информационная повестка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223671-napadenie-na-rebenka-v-lifte-v-astane-informaciyu-ob-izbienii-napavshego-sanitarom-prokommentirovali-v-policii/