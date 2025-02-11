Нападение на ребенка в Астане: законного представителя подростка привлекли к ответственности

Законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности. Об этом сообщили в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

"По факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело. В качестве подозреваемого установлен несовершеннолетний, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере.

Он вместе с законным представителем незамедлительно доставлены в полицию. Будут приняты меры по изолированию нападавшего сразу после проведения необходимых следственных действий.

Кроме того, законный представитель несовершеннолетнего привлечен к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию", - говорится в сообщении столичной полиции в Instagram-аккаунте.

Сегодня сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

В июле прошлого года мы писали о случае с жителем Алматы, которого задержали по факту нападения на детей в лифте - действия мужчины попали на камеру.