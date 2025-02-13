Напавшего на ребенка в лифте в Астане подростка поместили в психиатрический стационар

Подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре, сообщает МИА "Казинформ". Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Динара Закиева сообщила, что напавшего на 5-летнего ребенка в лифте подростка поместили в психиатрический стационар. По ее словам, данное постановление вынес суд в Астане, а в стационаре за ним ведется усиленное наблюдение.

На этой неделе в Cети распространилось видео, на котором видно, что на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Мама мальчика, пострадавшего от действий подростка, рассказала журналистам, как она узнала о нападении на сына.

Накануне по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.