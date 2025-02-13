Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Напавшего на ребенка в лифте в Астане подростка поместили в психиатрический стационар

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Больничная палата
Палата. Иллюстративное фото: pexels.com

Подросток, напавший с ножом на ребенка в Астане, находится в психиатрическом стационаре, сообщает МИА "Казинформ". Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.

Динара Закиева сообщила, что напавшего на 5-летнего ребенка в лифте подростка поместили в психиатрический стационар. По ее словам, данное постановление вынес суд в Астане, а в стационаре за ним ведется усиленное наблюдение.

На этой неделе в Cети распространилось видео, на котором видно, что на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Мама мальчика, пострадавшего от действий подростка, рассказала журналистам, как она узнала о нападении на сына.

Накануне по этому поводу высказалась и депутат мажилиса Ирина Смирнова, которая считает необходимым реформировать психиатрическую службу в стране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2220629-napavshego-na-rebenka-v-lifte-podrostka-pomenili-v-psihiatricheskiy-stacionar/