Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Депутат высказалась о нападении на ребенка в лифте в Астане

Опубликовано:

Нападение на ребенка в лифте в Астане
Нападение на ребенка в лифте в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В кулуарах мажилиса Ирина Смирнова высказалась о нападении подростка с ножом на ребенка в Астане, заявив о необходимости реформирования психиатрической службы в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Этот вопрос мы тоже поднимали нашей партией - о психиатрической службе в нашей стране. Она должна быть реформирована, потому что очень многие, кто имеет психиатрические какие-то особенности, находятся в нашем обществе, не получая лечения. Это нужно делать, и к этому вопросу нужно относиться очень серьезно.

То, что мы увидели в этом лифте… страдания этого ребенка, который пострадал от рук психически нездорового человека - как раз доказывает необходимость изменения", - заявил депутат Смирнова.

По мнению депутата, в стране должны принимать превентивные меры, чтобы таких случаев не происходило, в том числе разрешить частную психиатрическую помощь.

"Я выезжала в регионы и посещала психиатрические клиники, многие из которых находятся в бедственном положении. Например, в Алматы. Все устарело, ремонта здания не было никогда. Кроме того, нет частной психиатрической помощи, это запрещено по закону. Одна из проблем, видимо, в этом - все-таки нужно давать и частным клиникам возможность оказывать такую помощь", - добавила Смирнова.

Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220138-deputat-vyskazalas-o-napadenii-na-rebenka-v-astane/