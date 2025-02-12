Депутат высказалась о нападении на ребенка в лифте в Астане

В кулуарах мажилиса Ирина Смирнова высказалась о нападении подростка с ножом на ребенка в Астане, заявив о необходимости реформирования психиатрической службы в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"Этот вопрос мы тоже поднимали нашей партией - о психиатрической службе в нашей стране. Она должна быть реформирована, потому что очень многие, кто имеет психиатрические какие-то особенности, находятся в нашем обществе, не получая лечения. Это нужно делать, и к этому вопросу нужно относиться очень серьезно.

То, что мы увидели в этом лифте… страдания этого ребенка, который пострадал от рук психически нездорового человека - как раз доказывает необходимость изменения", - заявил депутат Смирнова.

По мнению депутата, в стране должны принимать превентивные меры, чтобы таких случаев не происходило, в том числе разрешить частную психиатрическую помощь.

"Я выезжала в регионы и посещала психиатрические клиники, многие из которых находятся в бедственном положении. Например, в Алматы. Все устарело, ремонта здания не было никогда. Кроме того, нет частной психиатрической помощи, это запрещено по закону. Одна из проблем, видимо, в этом - все-таки нужно давать и частным клиникам возможность оказывать такую помощь", - добавила Смирнова.

Накануне сообщалось, что в Cети распространяется видео, на котором на маленького ребенка с ножом напал неизвестный в лифте ЖК в Астане. В полиции сообщили, что в преступлении подозревается несовершеннолетний, которого уже установили. Задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело.

Пострадавшим от нападения в лифте в Астане оказался пятилетний мальчик, его прооперировали, он находится в тяжелом состоянии.

Позже в полиции сообщили, что законный представитель несовершеннолетнего, который подозревается в нападении на ребенка в лифте в Астане, привлечен к ответственности.