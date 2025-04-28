Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, передали акимату Астаны для социальных нужд

Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова, был снят с торгов по обращению акимата Астаны о передаче для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", 18 апреля ТОО опубликовало на веб-портале реестра государственного имущества извещение о проведении электронных торгов по продаже жилого дома с цокольным этажом, расположенного по адресу: г. Астана, район Нура, мкр. Караоткель, ул. Ерейментау, стр. 1. Стартовая цена объекта составляла 1 685 115 000 тенге.

Однако в адрес Управляющей компании поступил официальный запрос от акимата Астаны о передаче указанного объекта недвижимости для использования в целях удовлетворения социальных потребностей города. Учитывая социальную значимость обращения и нормы законодательства, объект был снят с плана электронных торгов.

Дальнейшее использование объекта будет определено в установленном порядке с учетом интересов местного исполнительного органа, резюмируется в публикации.

Добавим, что ранее в конце марта дом по указанному адресу вновь не смогли продать с аукциона. Стартовая цена гостевого дома составляла 1 883 338 958 тенге, при этом желающие его купить должны были внести 117 960 000 тенге в качестве гарантийного взноса.

Напомним, ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.

Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.

После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.

Также были задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.

В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания.

Его заместители получили от 3 до 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.

Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки. В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.