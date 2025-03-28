Дом, похожий на изъятый у Карима Масимова: коттедж за 1,8 млрд тенге снова не смогли продать с аукциона
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Дом в Астане, похожий на изъятый у Карима Масимова, вновь не смогли продать с аукциона, который должен был состояться сегодня, 28 марта, передает корреспондент NUR.KZ.
Торги должны были начаться в 10:00. Однако, как говорится в описании к лоту на портале электронной торговой площадки, аукцион не состоялся.
"На момент начала аукциона в аукционном зале по объекту продажи не зарегистрировано ни одного участника либо ни одним из участником в аукционном зале не подтверждена стартовая цена", - говорится в информации к лоту.
Стартовая цена гостевого дома составляла 1 883 338 958 тенге, при этом желающие его купить должны были внести 117 960 000 тенге в качестве гарантийного взноса.
В описании к дому говорится, что жилой дом с цокольным этажом расположен в районе Нура в Астане. Дом общей площадью 2877,7 кв. м был построен в 2008 году, согласно документам, и имеет два этажа помимо цокольного.
Напомним, ранее в Telegram-канале "ВЧК-ОГПУ" появилась информация о том, что якобы бизнесмен Мухтар Джакишев выкупает особняк Карима Масимова до проведения аукциона.
Сразу же после этого в КУВА опровергли эту информацию. Мухтар Джакишев также дал свой комментарий.
После январских событий в 2022 году Карим Масимов был освобожден от должности главы КНБ, которую занимал с 2016 года. Вскоре после этого его задержали по подозрению в государственной измене.
Также были задержаны его экс-заместители - Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
В августе 2022 года Комитет Национальной безопасности сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ.
В ноябре дело Карима Масимова и его экс-заместителей передали в суд. 18 ноября 2022 года в Астане начался судебный процесс по делу экс-главы КНБ. 24 апреля 2023 года Кариму Масимову вынесли приговор - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и лишением звания.
Его заместители получили от 3 до 6 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Позже стало известно, что Карим Масимов подал апелляцию, которая изменила приговор: Масимов, Садыкулов и Ергожин будут отбывать наказание в учреждении средней безопасности, а не максимальной, как было ранее.
Кроме того, имя Карима Масимова оказалось в списке связанных с терроризмом лиц, а в ноябре 2023 года пресс-служба КНБ заявила, что Масимова подозревают в еще одном преступлении - отмывании денег и получении особо крупной взятки. В июне 2024 года стало известно, что Масимову отказали в помиловании.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230607-dom-pohozhiy-na-izyatyy-u-karima-masimova-kottedzh-za-1-8-mlrd-tenge-snova-ne-smogli-prodat-s-aukciona/