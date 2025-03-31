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Митинги в Турции и их связь со сбоями в Алматы: в КГА сделали заявление по работе аэропорта

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Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В КГА прокомментировали произошедший в аэропорту Алматы сбой неделю назад. В Сети звучали предположения, что все случилось из-за якобы находящихся в Турции серверов, передает корреспондент NUR.KZ.

Отдельные пользователи соцсетей писали, что сбой в работе системы регистрации произошел из-за того, что серверы алматинского аэропорта якобы находятся в Турции, так как владельцем воздушной гавани Алматы является турецкая компания. В Турции как раз проходили митинги, что якобы и вызвало проблемы с подключением к серверам.

Однако в Комитете гражданской авиации уверяют - инцидент в аэропорту Алматы был вызван сетевым кольцом в устаревшей инфраструктуре, что привело к потере пакетов и, в конечном итоге, к выходу из строя критически важного сетевого коммутатора. В результате интернет-доступ был отключен интернет-провайдером в рамках его защитных механизмов.

"Вместе с тем, сотрудники оперативно выявили и изолировали первопричину, устранили сетевое кольцо и восстановили работу системы. Поврежденный аппаратный компонент был заменен, и системы аэропорта теперь полностью функционируют без необходимости использования резервных сервисов", - рассказали в КГА в ответ на запрос NUR.KZ.

Там подчеркивают - цифровая инфраструктура аэропорта Алматы размещена на локальных серверах внутри защищенных дата-центров аэропорта и построена на отказоустойчивой архитектуре.

"Все операции управляются локальными квалифицированными специалистами, а критически важные системы находятся под круглосуточным мониторингом.

Для дальнейшего повышения доступности и устойчивости системы аэропорт Алматы активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами, включая авиакомпании, с целью улучшения резервирования соединений", - сообщили в КГА.

Кроме того, после случившегося в Сети зазвучал вопрос - во избежание повторения подобных ситуаций не следует ли вернуть аэропорт самого большого мегаполиса страны в госсобственность?

На это в Комитете гражданской авиации Казахстана тоже есть ответ.

"В целях модернизации инфраструктуры и повышения качества обслуживания пассажиров, в мировой практике активно привлекаются частные инвесторы, обладающие не только финансовыми ресурсами, но и значительным опытом в управления аэропортами.

Привлечение частных инвестиций открывает новые возможности для развития авиационной отрасли, туризма, торговли и экономического роста в регионах страны", - говорят в Комитете.

Между тем, в ведомстве приводят законодательную норму, согласно которой международные аэропорты отнесены к стратегическим объектам и могут находиться как в государственной, так и в частной собственности.

В то же время, если аэропорты используются вопреки интересам страны, жизни и здоровью людей, что является угрозой нацбезопасности, то уполномоченный орган в сфере гражданской авиации по согласованию с правительством вводит временное управление в отношении эксплуатанта аэропорта, допущенного к обслуживанию международных полетов.

Напомним, 19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра в Стамбуле и Анкаре запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Тем не менее люди стали выходить на протесты против задержания Имамоглу. Полиция, между тем, применила силу против митингующих. СМИ писали, что жители многих районов Стамбула устроили "кастрюльный бунт" в связи с задержанием Имамоглу.

На ситуацию отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который заявил, что оппозиция пытается политизировать задержание. Тем временем лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Озгюр Озель заявил, что почти 15 млн человек проголосовали за выдвижение Экрема Имамоглу кандидатом в президенты.

Посольство Казахстана ранее обращалось к находящимся в Турции гражданам РК с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ситуацию также комментировали в казахстанском МИДе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231699-mitingi-v-turcii-i-ih-svyaz-so-sboyami-v-almaty-v-kga-sdelali-zayavlenie-po-rabote-aeroporta/