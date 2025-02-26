Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смена часового пояса: увеличилось ли энергопотребление в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Опубликовано:

Замерзшие провода ЛЭП
ЛЭП. Иллюстративное фото: 101cats/Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, наблюдается ли рост потребления электроэнергии на фоне введения единого часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане в последние годы ежегодно на 4% растет потребление электроэнергии. Связывает он это с улучшением качества жизни, развитием МСБ, а также вводом новых промышленных объектов.

"Исходя из той статистики, которая есть в Минэнерго, в регионах, в которых произошло изменение пояса (часового - прим.ред.), рост идет среднестатистический, а в тех регионах, где не было перевода - там идет более высокими темпами.

Условно говоря, в том же ЗКО на 10% у нас выросло потребление электроэнергии. И основным драйвером роста является ввод новых энергообъектов и увеличение потребления предприятиями, связанные с развитием", - пояснил министр.

До этого глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве ответил на жалобы казахстанцев на большие счета за тепло и электричество.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223993-smena-chasovogo-poyasa-uvelichilos-li-energopotreblenie-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/