Смена часового пояса: увеличилось ли энергопотребление в Казахстане, рассказали в Минэнерго

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве рассказал, наблюдается ли рост потребления электроэнергии на фоне введения единого часового пояса, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев заявил, что в Казахстане в последние годы ежегодно на 4% растет потребление электроэнергии. Связывает он это с улучшением качества жизни, развитием МСБ, а также вводом новых промышленных объектов.

"Исходя из той статистики, которая есть в Минэнерго, в регионах, в которых произошло изменение пояса (часового - прим.ред.), рост идет среднестатистический, а в тех регионах, где не было перевода - там идет более высокими темпами.

Условно говоря, в том же ЗКО на 10% у нас выросло потребление электроэнергии. И основным драйвером роста является ввод новых энергообъектов и увеличение потребления предприятиями, связанные с развитием", - пояснил министр.

До этого глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве ответил на жалобы казахстанцев на большие счета за тепло и электричество.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

После этого министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.