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"Сумма является объективной": глава Минэнерго - о больших счетах казахстанцев за тепло и свет

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Женщина заполняет квитанцию
Квитанция. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев на брифинге в ведомстве ответил на жалобы казахстанцев на большие счета за тепло и электричество, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что казахстанцы в шоке от сумм, которые им выставили в январе за тепло и свет. Они попросили разъяснить, с чем это связано.

"Я бы не хотел сравнивать со счетами, которые даже наши соседи платят. Минэнерго в рамках компетенции проводится работа по обеспечению надежности работы энергетического сектора. То есть, как вы знаете, мы повысили тарифы на электрических станциях, по которым износ составлял до 90%. В результате этой работы уже порядка 19 станций выведены из красной зоны", - сказал Алмасадам Саткалиев в ответ.

Таким образом, по словам министра, текущие счета, если они рассчитаны правильно, если нет там каких-то проблем с составлением и нет завышения цен со стороны операторов, основаны на тарифах, которые существуют в настоящее время в стране.

"Если они выставлены правильно, значит расчеты шли в соответствии с тарифами, установленными в РК. Но я еще раз хочу сказать, что за услуги электроэнергии и тепла, за газ идет прямой счет. То есть тот объем, который вы потребляете - умножается на объем тех услуг, которые вам оказаны. И получается размер счета.

Но есть возможность сократить потребление, то есть оптимизировать, как это делают во всех странах. Есть вопросы установки коллективных счетчиков, есть вопросы, связанные, предположим, с выбором удобного вам поставщика. Но основная сумма, если она рассчитана в соответствии с установленными тарифами, является объективной", - пояснил Алмасадам Саткалиев.

Недавно в кулуарах мажилиса вице-министра экономики спросили о росте тарифов на комуслуги, отметив, что счета в зимний период у некоторых доходят до 50-60 тысяч тенге. Ответ вице-министра нацэкономики Армана Касенова оказался неожиданным - чиновник заявил, что сумма в квитанциях за коммунальные услуги не зависит от площади жилья.

"Я ощутил удорожание, мы понимаем, что есть инфляция в экономике. Она снижается, но она есть. Удорожание есть, но не такое драматическое, которое вы привели в своем примере", - заявил вице-министр, отвечая тогда на вопрос журналиста.

При этом в конце января в Минэкономики сообщили, что не исключают роста тарифов на "коммуналку" в Казахстане.

Напомним, в сентябре президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости решить первоочередные инфраструктурные проблемы и не допустить необоснованного роста тарифов для потребителей.

Тем не менее 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления. А в середине сентября алматинцы уже жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге.

Недавно аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал повышение тарифов в Алматы. По его словам, счета должны "прийти в порядок".

Ранее мы рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2223977-summa-yavlyaetsya-obektivnoy-glava-minenergo-o-bolshih-schetah-na-teplo-i-svet/