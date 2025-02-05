Выговоры получили акимы Уральска и одного района в ЗКО

В Западно-Казахстанской области акимы Уральска и Каратобинского района получили выговоры за ненадлежащую подготовку к паводкам, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, в ЗКО под угрозой 186 населенных пунктов. После потопа минувшей весной в регионе возвели больше сотни километров дамб, прокладывают трубы для водоотведения. Но много работ и не сделано.

Специалисты не исключают, что и в этом году ситуация с паводками может повториться. Промерзание почвы в разных районах составляет от 4 до 60 сантиметров, а в феврале ожидаются осадки выше нормы. При резком таянии эти два фактора приведут к большому объему талой воды.

Но если на погоду повлиять невозможно, то инженерные работы по защите от паводка провести было необходимо. В регионе построили 107 километров дамб, углубили каналы. При этом многие водоемы до сих пор остаются бесхозными, а значит, никто не знает, как они поведут себя весной.

По итогам прошедшего вчера совещания акимы Уральска и Каратобинского района получили выговоры за ненадлежащую подготовку к паводкам, передает телеканал. От остальных ждут активных действий.

"С сегодняшнего дня жду от акимов районов отчет, полный анализ – сколько водных объектов остается бесхозными, по каким до сих пор готовятся документы. Нужно определить сроки, когда завершатся эти работы", - заявил аким ЗКО Нариман Турегалиев.

Источник: КТК