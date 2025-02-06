"Ситуация тревожная": уцелевшие после паводков дома хотят снести в Костанае (видео)

В Костанае снесут дома, уцелевшие во время паводка вдоль Набережной. В акимате считают, что жить в них небезопасно. Владельцам домов обещают компенсации, передает телеканал "Алматы".

По данным телеканала, часть домов пошла под бульдозер еще летом, оставшиеся отремонтировали и оставили, так как денег в бюджете не было. В этом году акимат обещает изыскать 1,5 миллиарда тенге, чтобы выкупить частный сектор.

"Сегодня ситуация тревожная. Тем людям, чьи дома были подтоплены, мы им будем предлагать денежную компенсацию, рыночную, чтобы они могли купить такие дома или квартиру. Сейчас деньги мы закладываем, начнем работу в этом квартале", - сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

Сейчас отремонтированные дома соседствуют с пустырями. Еще в прошлом году владельцев домов предупредили, что жить в опасной зоне придется недолго. Решено было не оставлять жилые постройки, а в будущем разбить на этом месте парк. На случай, если придет снова большая вода с Тобола, это позволит избежать последствий.

Компенсацию обещают в акимате достойную, на это надеются и горожане.

"Более или менее средний дом (стоит – прим. ред.) миллионов 40, а за 25-30 не знаю даже, не устраивает. Если получится, что ты живешь, например, ни кредитов, ничего нет, а выкинут и придется добавлять (деньги при покупке нового жилья). Должно быть равноценное, должно учитываться комиссией", – заявил житель Костаная Олег Демиденко.

Напомним, весной 2024 года большая часть Казахстана пострадала от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

На западе страны погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

В октябре Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.

В конце января глава МЧС Чингис Аринов сообщал, что в этом году под водой могут остаться больше 1220 населенных пунктов. А специалисты "Казгидромета" рассказывали, жителям каких регионов стоит опасаться паводков.