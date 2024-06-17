Как не стать жертвой мошенников: специальный чат-бот создала прокуратура Астаны

Столичные прокуроры создали чат-бот в WhatsApp, где граждане могут проверить незнакомый номер на предмет причастности к мошенническим действиям, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Сообщается, что прокуратурой Астаны в рамках борьбы и профилактики случаев мошенничества был разработан специальный WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников.

"Используя список телефонных номеров из базы данных, бот проводит анализ по запрашиваемому абонентскому номеру. Для работы через мессенджер WhatsApp на номер +7-747-680-02-10 необходимо отправить абонентский номер для проверки его на предмет мошеннических действий", – объяснили специалисты.

При проверке, по информации прокуратуры, учитывается история использования абонентского номера в преступных целях, а также наличие связи с ранее зарегистрированными случаями мошенничества.

Отмечается, что данный проект поможет минимизировать риски финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при покупке или продаже товаров, а также получении различных услуг.

Напомним, на прошлой неделе полицейские обратились с предупреждением к казахстанским учителям и врачам. Сообщалось, что в одном из регионов Казахстана участились случаи интернет-мошенничества в адрес преподавателей и медработников.

Также ранее мы писали о двойной схеме обмана мошенников – преступники сами связываются с пострадавшим казахстанцем, представляются "международными юристами" и уверенным тоном сообщают, что якобы готовят коллективный иск в суд для того, чтобы наказать преступников и вернуть деньги обманутым. Однако услуга будет не бесплатной. В итоге "международный юрист" пропадает вместе с деньгами жертвы.

Кроме того, сообщалось, что мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев и вводят жертву в заблуждения, говоря, что ее SIM-карта скоро истечет.