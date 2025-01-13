Редкий кавказский леопард попал в фотоловушку в Устюрстком заповеднике

В Устюртском государственном природном заповеднике в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

Как сообщается в Telegram-канале Комитета лесного хозяйства и животного мира, переднеазиатский (казвказский) леопард был вновь замечен в Устюртском государственном природном заповеднике.

По данным ведомства, сотрудники Устюртского государственного природного заповедника завершили очередную проверку фотоловушек, установленных в рамках международного Проекта по изучению и охране переднеазиатского леопарда.

"С 29 октября по 21 декабря 2024 года фотоловушки четырежды зафиксировали переднеазиатского леопарда на территории заповедника. Эти данные подтверждают, что Устюртский заповедник продолжает оставаться важным местом обитания для этого редчайшего вида, находящегося на грани исчезновения", - отмечается в сообщении.

Возвращение переднеазиатского леопарда, как уверены сотрудники заповедника, - это символ восстановления экосистемы Устюрта и результат совместных усилий.

Как сообщается на сайте Устюртского заповедника, в настоящее время на его территории зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных. Некоторые растения и животные занесены в Красную книгу Казахстана.

В сентябре прошлого года мы писали, что в Устюртском заповеднике фотоловушкам удалось зафиксировать переднеазиатского леопарда, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы. Тогда же сообщалось, что животное внесено в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов РК и с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК.

До этого в Устюртском заповеднике сделали снимки медоеда, который в Казахстане встречается единично.

Также в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку недавно попала самка снежного барса с тремя котятами.

Мы также писали о том, что занесенную в Красную книгу барханную кошку поймали в фотоловушку в Мангистауской области.

О том, какие животные включены в Красную книгу Казахстана, можно прочитать по данной ссылке.