"Мои братики скажут: "Ого!": 10-летняя девочка о подарке акима Актобе

10-летняя актюбинка, перенесшая операцию на обеих ногах, получила неожиданный подарок от главы города Азамата Бекета, который лично поздравил ее с Новым годом, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, Амине 10 лет, она с нетерпением ждала Новый год. Но из-за операции на обеих ногах не смогла посетить новогоднюю елку. Девочку навестил аким города Азамат Бекет, поздравил с Новым годом и подарил ноутбук.

Для девочки, которая из-за болезни давно не ходит и учится дома, этот подарок стал настоящим сюрпризом.

"У меня тоже четыре девочки. Ты примерно ровесница моей третьей дочки", - сказал ей аким города.

"У меня сестренка есть, два братика и мой котенок Барсик", - ответила девочка.

Учителя приходят к девочке на дом. Из-за нарушения опорно-двигательного аппарата она пока не может ходить. В декабре ей сделали операцию на обеих ногах в Астане по квоте. Сейчас она продолжает лечение.

"Мои братики придут и скажут: "Ого!", потому что у меня еще не было компьютера", - с радостью произнесла Амина.

"Что бы ты еще хотела?" - спросил ее аким.

"Ходить", - заключила маленькая актюбинка.

Амина мечтает поскорее поправиться и ходить, а в будущем она хочет стать детским врачом.

Напомним, в декабре прошлого года в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района прошел новогодний утренник для детей из неблагополучных семей. Полицейские поздравили 70 ребятишек и вручили подарки.

Также сообщалось, что детская новогодняя елка "Қош келдің, Жаңа жыл!" прошла в Актобе. На традиционную президентскую новогоднюю елку были приглашены 180 юных актюбинцев.

Помимо этого, массу эмоций и впечатлений подарила детворе традиционная елка акима Карагандинской области. На новогодний праздник от имени главы государства собрались гости из всего региона.