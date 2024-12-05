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Эзотерика

Семья снежных барсов попала в фотоловушку в Кольсае (видео)

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Снежные барсы в НП "Көлсай көлдері"
Снежные барсы в НП "Көлсай көлдері". Кадр из видео: instagram.com/qazaqormany

В Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

"В этом заповедном уголке природы обнаружили редкое и трогательное зрелище — самка снежного барса с тремя подросшими котятами.

Самка и ее три подростка были зафиксированы фотоловушками в Национальном парке "Көлсай көлдері". Такое большое потомство для ирбиса — редкость, и это говорит о хорошем состоянии их местообитания. Каждый шаг этих грациозных хищников — свидетельство того, что усилия по сохранению их популяции дают свои плоды.

Снежный барс находится под охраной, а его популяция всё ещё остаётся уязвимой из-за браконьерства и сокращения ареала. Но такие кадры дают надежду на то, что слаженная работа ученых и национальных парков может защитить этих уникальных хищников", - отмечается в публикации.

Напомним, в конце ноября снежный барс и туркестанская рысь попали в фотоловушку в национальном природном парке "Кольсайские озера".

Ранее заинтересовавшегося камерой снежного барса также сняли крупным планом в ВКО.

Также в октябре Комитет поделился видео, снятым в июне этого года: тогда в Арчатинском лесничестве Катон-Карагайского государственного парка в фотоловушку попали сразу три снежных барса: самка и двое котят-подростков.

В конце мая этого года Минэкологии показало снежных барсов, обитающих в ущельях Иле-Алатау.

Добавим, как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния. Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196779-semya-snezhnyh-barsov-popala-v-fotolovushku-v-kolsae-video/

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