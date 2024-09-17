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Находящийся под угрозой исчезновения леопард попал в фотоловушку в Казахстане

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Леопард в Устюртском заповеднике
Переднеазиатский леопард. Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства и животного мира РК

В Устюртском государственном природном заповеднике в фотоловушку попал переднеазиатский леопард, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

На сайте Комитета сообщается, что на фотоловушки заповедника удалось зафиксировать переднеазиатского леопарда, который находится под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы.

Также он внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов РК и с апреля 2021 года и включен в Красную книгу РК.

"Окрас переднеазиатских леопардов может варьироваться в зависимости от региона. В отличие от других подвидов леопардов, переднеазиатские леопарды часто имеют более светлую и менее насыщенную окраску, что помогает им лучше сливаться с сухими и каменистыми ландшафтами их обитания. Этот адаптивный камуфляж позволяет им эффективно скрываться от потенциальных хищников и добычи в суровых условиях их среды обитания", - добавили в Комитете.

Летом текущего года мы писали, что краснокнижного тяньшанского медведя удалось заснять на фотоловушки в "Алтын-Эмель" во время водопоя. До этого еще одна фотоловушка также засняла тяньшанского бурого медведя.

Ранее мы писали о том, что занесенную в Красную книгу барханную кошку поймали в фотоловушку в Мангистауской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162430-nahodyashchiysya-pod-ugrozoy-ischeznoveniya-leopard-popal-v-fotolovushku-v-kazahstane/

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