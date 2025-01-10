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На какую букву алфавита павлодарцы чаще называют детей

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Младенец
Мама и малыш. Иллюстративное фото: JGI/Jamie Grill/Getty Images

Стало известно, какими именами чаще всего называют жители Павлодарской области новорожденных. За прошедший год топ имен почти не изменился, передает Pavlodarnews.kz.

В 2024 году управление регистрации актов гражданского состояния филиала государственной корпорации "Правительство для граждан" выдало в Павлодарской области более 9 тыс. свидетельств о рождении детей.

По данным руководителя ведомства Валентины Демушкиной, жители региона чаще нарекали своих малышей на букву "А".

В топ-5 имен 2024 года у мальчиков вошли Амир, Алан, Имран, Арлан и Алихан. Родители девочек чаще всего останавливались на именах Медина, Айлин, Асылым, Томирис и Айше.

Популярностью пользовались такие имена мальчиков, как Матвей, Али, Муслим, Карим, Альтаир. Девочек часто называли Амина, Рамина, Айару, София и Аяла.

Среди редких имен - Елхан, Ильдан, Демьян, Бибол, Лаяна, Айлис, Илона, Лали, Парвина и Стефани.

Ранее сообщалось, какими именами казахстанцы чаще всего называли своих детей в 2024 году. Самыми популярными именами, по данным Бюро национальной статистики, стали Рамазан и Медина.

В Казахстане существует поверье, что, называя дочь именем с приставкой "Ул", родители гарантируют рождение сына в следующий раз. Однако эти имена могут стать источником личных переживаний. Мы рассказали, как живут девушки с именами Улжан и Улболсын.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2210378-na-kakuyu-bukvu-alfavita-pavlodarcy-chashche-nazyvayut-detey/

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