Редкий краснокнижный зверь попал в фотоловушку в Мангистауской области
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Занесенную в Красную книгу барханную кошку поймали в фотоловушку в Мангистауской области. Кадры с редким зверем опубликовало издание Mangystau Media.
В областном управлении природных ресурсов и природопользования рассказали об этом животном.
"Мех у этой кошки очень густой. Окрас - песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по 2-5 котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми", - пояснили специалисты.
На официальном сайте Международного союза охраны природы говорится, что барханная кошка (Felis margarit) - единственное животное, обитающее преимущественно в пустыне, и имеет широкое, но разрозненное распространение в пустынях северной Африки, юго-западной и центральной Азии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056226-redkiy-krasnoknizhnyy-zver-popal-v-fotolovushku-v-mangistauskoy-oblasti/