Редкий краснокнижный зверь попал в фотоловушку в Мангистауской области

Занесенную в Красную книгу барханную кошку поймали в фотоловушку в Мангистауской области. Кадры с редким зверем опубликовало издание Mangystau Media.

В областном управлении природных ресурсов и природопользования рассказали об этом животном.

"Мех у этой кошки очень густой. Окрас - песочно-желтый, на теле имеются нечеткие черные полосы. Кончик хвоста темно-коричневый. Размножаются барханные кошки обычно в начале весны. Кошка рожает по 2-5 котят. Охотятся барханные коты только ночью. Питаются мелкими грызунами, ящерицами и насекомыми", - пояснили специалисты.

Барханная кошка. Фото: mangystaumedia.kz

На официальном сайте Международного союза охраны природы говорится, что барханная кошка (Felis margarit) - единственное животное, обитающее преимущественно в пустыне, и имеет широкое, но разрозненное распространение в пустынях северной Африки, юго-западной и центральной Азии.