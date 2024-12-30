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Эзотерика

"Встречается единично": в Устюртском заповеднике сделали фото уникального животного

Опубликовано:

Медоед
Медоед. Фото: А. Пулатов/instagram.com/qazaqormany

В Устюртском заповеднике сделали снимки медоеда, который в Казахстане встречается единично, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.

Как сообщается в Instagram-аккаунте комитета, сотрудники Устюртского государственного природного заповедника сделали уникальный снимок редкого хищника — медоеда (Mellivora capensis).

"Он встречается единично на ограниченной территории Казахстана. Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью.

Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку", — рассказали в комитете.

Как сообщается на сайте Устюртского заповедника, в настоящее время на его территории зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных. Некоторые растения и животные занесены в Красную книгу Казахстана.

Несколько дней назад в национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области фотоловушки зафиксировали снежного барса с двумя котятами.

Ранее в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206791-vstrechaetsya-edinichno-v-ustyurtskom-zapovednike-sdelali-foto-unikalnogo-zhivotnogo/

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