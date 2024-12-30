"Встречается единично": в Устюртском заповеднике сделали фото уникального животного
Опубликовано:
В Устюртском заповеднике сделали снимки медоеда, который в Казахстане встречается единично, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира РК.
Как сообщается в Instagram-аккаунте комитета, сотрудники Устюртского государственного природного заповедника сделали уникальный снимок редкого хищника — медоеда (Mellivora capensis).
"Он встречается единично на ограниченной территории Казахстана. Медоед обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью.
Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку", — рассказали в комитете.
Как сообщается на сайте Устюртского заповедника, в настоящее время на его территории зарегистрировано 403 вида растений, 32 вида млекопитающих, 166 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся и 1 вид земноводных. Некоторые растения и животные занесены в Красную книгу Казахстана.
Несколько дней назад в национальном парке "Алтын-Эмель" в Восточно-Казахстанской области фотоловушки зафиксировали снежного барса с двумя котятами.
Ранее в Национальном парке "Көлсай көлдері" в фотоловушку попала самка снежного барса с тремя котятами.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2206791-vstrechaetsya-edinichno-v-ustyurtskom-zapovednike-sdelali-foto-unikalnogo-zhivotnogo/