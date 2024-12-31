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Первую зимовку амурских тигров в резервате Иле-Балхаш показали в Минэкологии

Опубликовано:

Тигр
Тигр. Кадр из видео: t.me/qazfwc

Минэкологии и природных ресурсов совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира сообщает о первой зимовке тигров в госрезервате Иле-Балхаш, передает NUR.KZ со ссылкой на комитет.

"После ветеринарного карантина в малом вольере тиграм были открыты большие вольеры, площадью более 0,5 гектара у каждого. Комплекс был тщательно спроектирован с учетом всех потребностей хищников, что позволяет им свободно передвигаться и проявлять свои естественные инстинкты.

Просторная среда способствует их постепенной адаптации к новым условиям. Тигры даже охотятся на сорок и ворон, которые питаются в тигриной столовой", - сообщается в Telegram-канале Комитета лесного хозяйства и животного мира.

Сообщается также, что с начала зимы была увеличена дневная норма мяса для тигров, но сохранен один разгрузочный день в неделю, как это положено для хищников, содержащихся в вольерах.

В Комитете представили кадры с камер наблюдения, на которых запечатлена первая зимовка тигров в Иле-Балхашском резервате.

"Это уникальная возможность увидеть, как хищники приспосабливаются к новой среде обитания и уверенно переживают свою первую зиму в Казахстане", - отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране решили восстанавливать популяцию туранского тигра.

А в конце августа сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

Позже в Минэкологии показали, как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", - сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Мы также писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2207211-pervuyu-zimovku-amurskih-tigrov-v-rezervate-ile-balhash-pokazali-v-minekologii-video/

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