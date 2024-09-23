Как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан, показали в Минэкологии (фото)

В Прибалхашье из Нидерландов перевезли двух амурских тигров для вольерного разведения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.

Программа по реинтродукции тигров достигла важного этапа с прибытием амурских тигров из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш", сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

"Благодаря многолетнему и тесному сотрудничеству между WWF и Казахстаном две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна.

Это знаменательное событие стало важным шагом на пути к восстановлению экосистемы и возвращению утраченного биоразнообразия. Программа реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан. Богдана и Кума будут обитать в специально построенном вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу", - говорится в сообщении ведомства.

Тигр. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

По данным ведомства, исторически местами обитания Туранского тигра в нашей стране являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.

"В Казахстане прямое истребление тигра (спецотстрелы с участием солдат и отрядов велись с 1891 году), уничтожение его местообитаний и кормовой базы (тугайные олени, джейраны, сайгаки, куланы, косули и кабаны) стали причинами его исчезновения к 1948 году.

В 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя 7 лет, в результате работы ученых Казахстана, России и других стран, была разработана уникальная Программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра - дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров).

Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра. Улучшение естественной кормовой базы тигра и отдаленность резервата позволит избежать конфликта сосуществования тигра и человека", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

В эти выходные, в сопровождении постоянных смотрителей, тигры были доставлены в новый дом на грузовом самолете и вертолете в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата. Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.

Отмечается также, что в 2025 году по договоренности с Россией ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.

Ранее стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.

А в конце августа сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", - сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.