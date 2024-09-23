Как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан, показали в Минэкологии (фото)
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В Прибалхашье из Нидерландов перевезли двух амурских тигров для вольерного разведения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.
Программа по реинтродукции тигров достигла важного этапа с прибытием амурских тигров из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш", сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.
"Благодаря многолетнему и тесному сотрудничеству между WWF и Казахстаном две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна.
Это знаменательное событие стало важным шагом на пути к восстановлению экосистемы и возвращению утраченного биоразнообразия. Программа реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан. Богдана и Кума будут обитать в специально построенном вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу", - говорится в сообщении ведомства.
По данным ведомства, исторически местами обитания Туранского тигра в нашей стране являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.
"В Казахстане прямое истребление тигра (спецотстрелы с участием солдат и отрядов велись с 1891 году), уничтожение его местообитаний и кормовой базы (тугайные олени, джейраны, сайгаки, куланы, косули и кабаны) стали причинами его исчезновения к 1948 году.
В 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя 7 лет, в результате работы ученых Казахстана, России и других стран, была разработана уникальная Программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра - дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров).
Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра. Улучшение естественной кормовой базы тигра и отдаленность резервата позволит избежать конфликта сосуществования тигра и человека", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
В эти выходные, в сопровождении постоянных смотрителей, тигры были доставлены в новый дом на грузовом самолете и вертолете в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата. Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.
Отмечается также, что в 2025 году по договоренности с Россией ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.
Ранее стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.
А в конце августа сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.
Проект восстановления популяции тигров в Казахстане
Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.
"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.
Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.
Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", - сообщалось в Минэкологии.
Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.
Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164605-kak-perevozili-tigrov-iz-niderlandov-v-kazahstan-pokazali-v-minekologii-foto/