Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Как перевозили тигров из Нидерландов в Казахстан, показали в Минэкологии (фото)

Опубликовано:

Тигр
Тигр. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

В Прибалхашье из Нидерландов перевезли двух амурских тигров для вольерного разведения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии.

Программа по реинтродукции тигров достигла важного этапа с прибытием амурских тигров из Нидерландов в резерват "Иле-Балхаш", сообщает пресс-служба министерства на официальном сайте.

"Благодаря многолетнему и тесному сотрудничеству между WWF и Казахстаном две особи амурских тигров были доставлены в государственный природный резерват "Иле-Балхаш" из нидерландского специализированного центра для содержания хищников Святого льва (Stichting Leeuw) при зоопарке Landgoed Hoenderdaell из города Анна Пауловна.

Это знаменательное событие стало важным шагом на пути к восстановлению экосистемы и возвращению утраченного биоразнообразия. Программа реализуется Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК при поддержке WWF и ПРООН в Республике Казахстан. Богдана и Кума будут обитать в специально построенном вольерном центре в резервате "Иле-Балхаш" для дальнейшего разведения и выпуска их потомства в дикую природу", - говорится в сообщении ведомства.

Тигр
Тигр. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

По данным ведомства, исторически местами обитания Туранского тигра в нашей стране являлись камышовые заросли и пойменные (тугайные) леса по берегам рек Или и Сырдарья.

"В Казахстане прямое истребление тигра (спецотстрелы с участием солдат и отрядов велись с 1891 году), уничтожение его местообитаний и кормовой базы (тугайные олени, джейраны, сайгаки, куланы, косули и кабаны) стали причинами его исчезновения к 1948 году.

В 2010 году состоялся первый международный форум по сохранению тигра, где Казахстан объявил о готовности вернуть тигра в природу. Спустя 7 лет, в результате работы ученых Казахстана, России и других стран, была разработана уникальная Программа реинтродукции тигра в стране, которая определила наиболее подходящим местом возможного восстановления туранского тигра - дельту реки Или и южное Прибалхашье (регион позволит разместить популяцию до 100 тигров).

Для восстановления экосистемы южного Прибалхашья создан резерват "Иле-Балхаш", ведутся работы по восстановлению естественной кормовой базы тигра. Улучшение естественной кормовой базы тигра и отдаленность резервата позволит избежать конфликта сосуществования тигра и человека", - сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан
Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан
Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан
Перевоз тигров из Нидерландов в Казахстан. Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов

В эти выходные, в сопровождении постоянных смотрителей, тигры были доставлены в новый дом на грузовом самолете и вертолете в специальных транспортных контейнерах. Сейчас они проходят акклиматизацию в малом вольере, расположенном на границе заповедной зоны резервата. Через несколько недель их выпустят в более просторные вольеры.

Отмечается также, что в 2025 году по договоренности с Россией ожидается привоз 3-4 тигров из дикой природы.

Ранее стало известно, что из Нидерландов и России привезут тигров в Казахстан - в стране планируется восстанавливать популяцию туранского тигра.

А в конце августа сообщалось, что в резервате Иле-Балхаш начат заключительный этап подготовки к восстановлению популяции тигров в стране - установка вольеров.

Проект восстановления популяции тигров в Казахстане

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении нескольких лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", - сообщалось в Минэкологии.

Напомним, меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

Также мы писали, с какими сложностями столкнулись специалисты в процессе реализации проекта по восстановлению популяции тигров в Казахстане. Возвращение хищника предусматривает ряд ветеринарных процедур и обследований, потому в 2022 году был начат анализ рисков развития заболеваний животных, обитающих в Иле-Балхашском резервате, а также самого тигра.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164605-kak-perevozili-tigrov-iz-niderlandov-v-kazahstan-pokazali-v-minekologii-foto/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie