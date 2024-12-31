Жительница Павлодара впечатлила весь город украшением своего дома

В Павлодаре находится, пожалуй, самый необычный новогодний дом. К празднику его украшают так, что жилище в итоге видно чуть ли не со всех уголков города, передает сайт телеканала КТК.

Хозяйка дома - Надежда Мессер. Женщина говорит, просто хотела порадовать себя, а в итоге впечатлила весь город.

Все началось пять лет назад, когда горожанка всего лишь украсила двор гирляндой. Потом в ход пошли новогодние игрушки. Обязательное условие - каждый год добавляется что-то новое.

В этот раз, помимо гирлянд, на крыше появились Дед Мороз и самодельный гном, а на воротах - небольшая елочка.

Надежда верит, что однажды ее сравнят с Люси Спата (жительницей Нью-Йорка, которая с 80-х годов украшает свой дом к Рождеству, за что ее даже прозвали Миссис Клаус). А сегодня уже весь район соревнуется, кто ярче украсит двор.

"Идея пришла как-то сама собой. Немножко сначала украсила, потом добавила, потом добавила и еще, и еще. Ну и вот результат. Еще в планах поменять, что-то сделать. Дом украшаем уже пять лет, это точно. Как бы украшали для себя, а получилось - для всех, для города. Люди проходят, нравится им. Говорят: "А вы не будете украшать в этом году?" Ждут, получается", - поделилась Надежда Мессер.

Источник: КТК

Ранее стало известно, что в этом году на световое украшение Павлодара к празднику выделили более 89 млн тенге. В городе установили малые архитектурные формы и световые иллюминации на новогоднюю тематику из примерно 300 элементов.

Вечером 31 декабря на центральной площади Павлодара состоится праздничный концерт, на котором выступят артисты города, пройдут викторины и дискотека. Также будут праздничные угощения в виде горячего плова, баурсаков и чая. Красочным завершением программы станет фейерверк.