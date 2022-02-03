Как будут возрождать популяцию тигра в Казахстане, рассказали в Минэкологии

Тигр. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

1 февраля, в первый день Года тигра по восточному календарю, в Москве прошла пресс-конференция, посвященная сохранению хищника и перспективам дальнейшего международного сотрудничества, передает NUR.KZ.

Год тигра наступил не только по восточному, но и по природоохранному календарю. В своем новогоднем обращении Касым-Жомарт Токаев упомянул о важности возродить популяцию хищника в Казахстане.

Также в 2022 году главным событием станет Международный Тигриный Форум, который пройдет во Владивостоке в сентябре, где будет представлена программа реинтродукции тигра в Казахстане.

Тигр исчез в Казахстане в середине прошлого века. Но вот уже на протяжении четырех лет правительство республики при участии WWF России готовит новый дом для первых особей на территории природного резервата Иле-Балхаш.

Водоем. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

"Считалось, что туранский подвид тигра полностью утрачен и остались только шкуры и чучело в некоторых музеях. Благодаря генетическим исследованиям этих шкур стало известно, что деление на подвиды было условным и в основном относилось к внешним признакам.

Разработка программы проводится с помощью Всемирного фонда дикой природы, который уже более 25 лет активно работает с природоохранными организациями и ведомствами Казахстана в области сохранения биоразнообразия.

Именно опираясь на опыт Фонда по сохранению тигра во всем мире и, в частности, в России, Казахстан принял решение о возвращении тигра в республику", – сказала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Алия Шалабекова.

Также Алия Шалабекова поделилась о проделанной работе в резервате. Созданы вольеры для увеличения численности бухарского оленя и кулана, сформирована популяция бухарского оленя в количестве 81 особи.

Более того, согласно проведенному мониторингу животного мира, на территории резервата в природных условиях обитают более 600 особей диких кабанов, 120 особей джейранов, 150 косуль. В 2022 году планируется начать реинтродукцию куланов.

"На сегодняшний день разработан проект меморандума о сотрудничестве между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации c целью реинтродукции тигра.

Мы ожидаем, что договоренности с Россией о поддержке программы будут письменно закреплены между нашими странами", - отметила Шалабекова.

Алия Шалабекова. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Как заявил директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц, разработанная математическая модель по восстановлению тигра в Казахстане показала, что в этом районе может проживать до 120 тигров, но начать планируется с трех особей.

Реализация программы рассчитана на 35 лет, за данное время численность группировки прогнозируется довести до 35 хищников. Это уже стабильная популяция, которая сможет существовать без помощи человека.

"В России также был опыт реинтродукции, когда тигров перевозили в Еврейскую и Амурские области, и этот опыт для проекта в Казахстане бесценен.

Безусловно, данная работа была бы невозможна без участия казахстанских ученых, специалистов и экологов из ПРООН, Института зоологии РК, Института географии и водной безопасности, Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана, Фонда сохранения биоразнообразия Казахстана, общественного фонда "Экобиопроект" и многих других организаций, которые активно участвуют в разработке и реализации программы.

Надеюсь, что к следующему году тигра мы уже будем обсуждать численность и количество котят, родившихся в Казахстане", – подчеркнул Григорий Мазманянц.

Григорий Мазманянц. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

Меморандум между WWF и правительством Казахстана о реализации программы восстановления тигра в стране был подписан в сентябре 2017 года.

За последние годы проделана большая работа по подготовке территории будущего выпуска краснокнижного зверя. Создан государственный природный резерват Иле-Балхаш, начата реинтродукция бухарского оленя, ведется работа по охране территории, также проводятся биотехнические мероприятия с целью увеличения числа копытных животных.

Кроме того, уделяется большое внимание поддержке местных жителей, ведь без них реализация амбициозного проекта невозможна. Ожидается, что первых тигров Казахстан будет готов принять уже в 2025 году.

Животные. Фото: Центрально-Азиатская программа WWF

"Восстановление тигра — это не просто сохранение самого животного. Хищник позволяет сделать экосистему такой же, какой она была до серьезного антропогенного вмешательства, способствует возрождению этой территории.

Это позволяет вернуть не только тигра, но и другие виды животных и растений, под флагом тигра сохранить целые экосистемы.

После почти 30 лет успешной работы на Дальнем Востоке, можно с уверенностью сказать: мы умеем сохранять тигров, знаем все подводные камни и эффективные методики и готовы использовать это умение в проекте по восстановлению тигра в Центральной Азии", – говорит директор Всемирного фонда дикой природы (WWF России) Дмитрий Горшков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1954428-wwf-ispolzuet-mnogoletniy-opyt-sohraneniya-tigra-dlya-vosstanovleniya-vida-v-kazahstane/